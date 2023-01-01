Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице

«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы

Неожиданный поворот: вот что выяснилось о романе Бабкиной с Гором

Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу

От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один

Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался

Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась

Математический тест: справится далеко не каждый

Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки

Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова

Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР