Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В лабиринте молчания В лабиринте молчания
Киноафиша Фильмы В лабиринте молчания
Im Labyrinth des Schweigens

В лабиринте молчания, 2014

2014 / Германия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм посвящен «Освенцимским процессам» — под таким названием в немецкую историю вошли суды над охранниками, надзирателями и прочим персоналом концлагеря Освенцим (Аушвиц), которые проходили во Франкфурте-на-Майне в 60-е годы. Молодой прокурор Йоханн Радманн обнаруживает сведения, изобличающие преступную деятельность бывшего персонала концлагеря.

При поддержке генерального прокурора Фрица Бауэра (реальная фигура) он начинает расследование, в результате которого на скамье подсудимых оказалась целая «команда» лагерных палачей. Основная тема фильма — конфликт между теми, кто желает забыть прошлое во имя национального примирения в условиях «экономического чуда» и теми, кто стремится к установлению справедливости.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 6 сентября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Джулио Риччиарелли
В ролях
Александр Фелинг
Александр Фелинг
Андре Зиманский
Фредерике Бехт
Йоханнес Криш
Йоханнес Криш
Йохан фон Бюлов
Йохан фон Бюлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В лабиринте молчания 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Итоги фестиваля West Wind В октябре 2016 года прошел очередной фестиваль West Wind, организуемый компанией European Film Promotion и Арт-объединением CoolConnections (петербургской площадкой стал Кино&Театр в
Написать
31 октября 2016 12:36
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши