В лабиринте молчания, 2014

Фильм посвящен «Освенцимским процессам» — под таким названием в немецкую историю вошли суды над охранниками, надзирателями и прочим персоналом концлагеря Освенцим (Аушвиц), которые проходили во Франкфурте-на-Майне в 60-е годы. Молодой прокурор Йоханн Радманн обнаруживает сведения, изобличающие преступную деятельность бывшего персонала концлагеря.



При поддержке генерального прокурора Фрица Бауэра (реальная фигура) он начинает расследование, в результате которого на скамье подсудимых оказалась целая «команда» лагерных палачей. Основная тема фильма — конфликт между теми, кто желает забыть прошлое во имя национального примирения в условиях «экономического чуда» и теми, кто стремится к установлению справедливости.