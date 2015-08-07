Государство против Фрица Бауэра, 2015

Германия, 1957. Больше 10 лет прошло с тех пор, как закончилась Вторая мировая война, и все это время генеральный прокурор земли Гессен Фриц Бауэр охотился на бывших нацистских преступников, сумевших ускользнуть от правосудия. Однажды Бауэр получает из Аргентины письмо от человека, который якобы опознал в своем соседе Адольфа Эйхмана. Отдать под суд Эйхмана, ответственного за уничтожение 6 миллионов евреев, Бауэр считает делом чести. Он обращается в Федеральную разведслужбу ФРГ и в Интерпол: нужно быстро и грамотно организовать захват преступника. Бауэру отказывают везде — финансовые и личные интересы высоких государственных чиновников, у многих из которых нацистское прошлое, оказываются выше интересов правосудия. Остается последний шанс: рискуя быть обвиненным в государственной измене, призвать на помощь Моссад…