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Государство против Фрица Бауэра Государство против Фрица Бауэра
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Der Staat gegen Fritz Bauer

Государство против Фрица Бауэра, 2015

2015 / Германия
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15 голосов
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О фильме

Германия, 1957. Больше 10 лет прошло с тех пор, как закончилась Вторая мировая война, и все это время генеральный прокурор земли Гессен Фриц Бауэр охотился на бывших нацистских преступников, сумевших ускользнуть от правосудия. Однажды Бауэр получает из Аргентины письмо от человека, который якобы опознал в своем соседе Адольфа Эйхмана. Отдать под суд Эйхмана, ответственного за уничтожение 6 миллионов евреев, Бауэр считает делом чести. Он обращается в Федеральную разведслужбу ФРГ и в Интерпол: нужно быстро и грамотно организовать захват преступника. Бауэру отказывают везде — финансовые и личные интересы высоких государственных чиновников, у многих из которых нацистское прошлое, оказываются выше интересов правосудия. Остается последний шанс: рискуя быть обвиненным в государственной измене, призвать на помощь Моссад…

7.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 7 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Ларс Крауме
Ларс Крауме
В ролях
Рюдигер Клинк
Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
Андрей Каминский
Йорг Шютауф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Государство против Фрица Бауэра 2 постера
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саундтрек фильма Государство против Фрица Бауэра
Кадры из фильма Все кадры
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