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Белая масаи Белая масаи
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Weisse Massai, Die

Белая масаи, 2005

2005 / Германия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме

Участие в фестивалях: Торонто 2005 (Gala), Берлин 2006 (German Cinema), Бангкок 2006 (в конкурсе), Mar del Plata 2006, Руанда 2006, Сингапур 2006, Flying Broom Анкара 2006, Шанхай 2006, Карловы Вары 2006, Новая Зеландия IFF 2006, Festival do Rio 2006

Награды: приз Вavarian Film 2005 (лучшая актриса: Нина Хосс)

Прекрасная история любви – о белой женщине, которая отдала все, чтобы разделить свою жизнь с черным масаи, воином из Кении.
Вместе с мужем Коринна планировала провести две недели на белых пляжах Кении. Но познакомившись с Лкетинга – воином масаи, представшим перед ней в традиционном костюме, с характерной прической и в драгоценностях ручной работы, – она прекращает отношения с мужем и решает остаться с Лкетинга навсегда. Молодая женщина преодолевает все бюрократические препоны и выходит замуж за необразованного человека. Несмотря на сложность общения, прежде успешная бизнес-леди из Щвейцарии и воин масаи живут в африканской деревне вместе с его племенем.  Коринна, страдая от гепатита и малярии, все же пытается приспособиться к новым условиям жизни. Она покупает машину и открывает продовольственный магазин, чтобы немного облегчить жизнь людей в деревне. У нее рождается дочь. Но отношения Коринны и Лкетинга становятся крайне сложными. Ее муж чрезвычайно ревнив; он становится агрессивным, унижает ее и следит за каждым ее шагом. В конце концов, Коринна понимает, что их большая любовь умерла. Ее инстинкт самосохранения становится сильнее ее чувств к Лкетинга: вместе с дочерью она уезжает в отпуск в Швейцарию, чтобы никогда не вернуться…
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 14 сентября 2005
Режиссер
Хермине Хунтгебурт
В ролях
Нина Хосс
Нина Хосс
Джеки Идо
Катя Флинт
Нино Престер
Янек Рике
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белая масаи 2 постера
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саундтрек фильма Белая масаи
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