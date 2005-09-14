Белая масаи, 2005

Участие в фестивалях: Торонто 2005 (Gala), Берлин 2006 (German Cinema), Бангкок 2006 (в конкурсе), Mar del Plata 2006, Руанда 2006, Сингапур 2006, Flying Broom Анкара 2006, Шанхай 2006, Карловы Вары 2006, Новая Зеландия IFF 2006, Festival do Rio 2006
Награды: приз Вavarian Film 2005 (лучшая актриса: Нина Хосс)
Прекрасная история любви – о белой женщине, которая отдала все, чтобы разделить свою жизнь с черным масаи, воином из Кении. Вместе с мужем Коринна планировала провести две недели на белых пляжах Кении. Но познакомившись с Лкетинга – воином масаи, представшим перед ней в традиционном костюме, с характерной прической и в драгоценностях ручной работы, – она прекращает отношения с мужем и решает остаться с Лкетинга навсегда. Молодая женщина преодолевает все бюрократические препоны и выходит замуж за необразованного человека. Несмотря на сложность общения, прежде успешная бизнес-леди из Щвейцарии и воин масаи живут в африканской деревне вместе с его племенем. Коринна, страдая от гепатита и малярии, все же пытается приспособиться к новым условиям жизни. Она покупает машину и открывает продовольственный магазин, чтобы немного облегчить жизнь людей в деревне. У нее рождается дочь. Но отношения Коринны и Лкетинга становятся крайне сложными. Ее муж чрезвычайно ревнив; он становится агрессивным, унижает ее и следит за каждым ее шагом. В конце концов, Коринна понимает, что их большая любовь умерла. Ее инстинкт самосохранения становится сильнее ее чувств к Лкетинга: вместе с дочерью она уезжает в отпуск в Швейцарию, чтобы никогда не вернуться…