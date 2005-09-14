Белая масаи, 2005

Прекрасная история любви – о белой женщине, которая отдала все, чтобы разделить свою жизнь с черным масаи, воином из Кении.

Вместе с мужем Коринна планировала провести две недели на белых пляжах Кении. Но познакомившись с Лкетинга – воином масаи, представшим перед ней в традиционном костюме, с характерной прической и в драгоценностях ручной работы, – она прекращает отношения с мужем и решает остаться с Лкетинга навсегда. Молодая женщина преодолевает все бюрократические препоны и выходит замуж за необразованного человека. Несмотря на сложность общения, прежде успешная бизнес-леди из Щвейцарии и воин масаи живут в африканской деревне вместе с его племенем. Коринна, страдая от гепатита и малярии, все же пытается приспособиться к новым условиям жизни. Она покупает машину и открывает продовольственный магазин, чтобы немного облегчить жизнь людей в деревне. У нее рождается дочь. Но отношения Коринны и Лкетинга становятся крайне сложными. Ее муж чрезвычайно ревнив; он становится агрессивным, унижает ее и следит за каждым ее шагом. В конце концов, Коринна понимает, что их большая любовь умерла. Ее инстинкт самосохранения становится сильнее ее чувств к Лкетинга: вместе с дочерью она уезжает в отпуск в Швейцарию, чтобы никогда не вернуться…

Развернуть