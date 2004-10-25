Ян, Петер и Юлия переживают самый романтичный и опасный период – юность, полную революционных идеалов. Они хотят перевернуть мир, сделать бедных богатыми, а богатых заставить быть щедрыми. Впрочем, беззаботной их юность не назовешь. Разоряя чужие дома и даже захватив заложника, троица страдает и от сердечных проблем: Юлия одинаково нежно относится к обоим приятелям.

Что делать с заложником? Как выбраться из любовного треугольника? Все очень просто – заложника отпустить, а жить втроем – это же замечательно! Некоторые "Мечтатели" не меняются...