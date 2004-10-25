Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Воспитатели
6.9
Киноафиша Фильмы Воспитатели
6.9

Воспитатели

, 2004
Fetten Jahre sind vorbei, Die / The Edukators
Германия, Австрия / криминал, драма, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Воспитатели
6.9

О фильме

Ян, Петер и Юлия переживают самый романтичный и опасный период – юность, полную революционных идеалов. Они хотят перевернуть мир, сделать бедных богатыми, а богатых заставить быть щедрыми. Впрочем, беззаботной их юность не назовешь. Разоряя чужие дома и даже захватив заложника, троица страдает и от сердечных проблем: Юлия одинаково нежно относится к обоим приятелям.

Что делать с заложником? Как выбраться из любовного треугольника? Все очень просто – заложника отпустить, а жить втроем – это же замечательно! Некоторые "Мечтатели" не меняются...

В ролях

Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Jan
Бергхарт Клауснер
Лора Шмидт
Tochter Laura
Юлия Йенч
Юлия Йенч
Jule
Бергхарт Клауснер
Стипе Эрцег
Peter
Ханс Цишлер
Стипе Эрцег
Peter
Бургхарт Клаусснер
Бургхарт Клаусснер
Hardenberg
Пир Мартини
Villenbesitzer Jürgen
Петра Цизер
Villenbesitzerin
Sebastian Butz
Sohn
Режиссер Ханс Вайнгартнер
Сценарист Katharina Held, Ханс Вайнгартнер
Композитор Андреас Водрашке
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Австрия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 12 октября 2038
Премьера в мире 25 октября 2004
Дата выхода
25 февраля 2005 Россия Русский репортаж
25 февраля 2005 Беларусь
25 октября 2004 Великобритания
24 ноября 2004 Германия
25 февраля 2005 Казахстан
3 февраля 2005 Нидерланды
25 ноября 2004 США
25 февраля 2005 Украина
2 февраля 2005 Франция
2 декабря 2004 Швейцария
MPAA R
Сборы в мире $8 152 859
Производство Y3 Film, Coop99 Filmproduktion, Südwestrundfunk (SWR)
Другие названия
Die fetten Jahre sind vorbei, The Edukators, Edukators, Los edukadores, Aukletojai, Boспитатели, De feta åren är förbi, Edukatori, Edukators: Os Edukadores, Edukatorzy, Eğitmenler, Kylläisyyden päiväsi ovat luetut!, Les édukateurs, Obcanská výchova, Oi meres tis afthonias sas einai metrimenes, Os Edukadores, The Edukators - Vivere liberi e ribelli, The Years of Plenty Are Numbered, Отминали години, ベルリン、僕らの革命, 替天行盜, Egitmenler

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Воспитатели

Сумма всех моих частей
Сумма всех моих частей драма
2011, Германия
6.0
Романтики 303
Романтики 303 комедия, мелодрама
2018, Германия
7.0
Прочисть мозги!
Прочисть мозги! драма
2007, Австрия / Германия
6.0
Я и Камински
Я и Камински драма
2015, Германия / Бельгия
6.0
Мой друг
Мой друг драма, комедия
2006, Германия
6.0
Не жалеть ни о чем
Не жалеть ни о чем драма, мелодрама, комедия
2001, Германия
7.0
Революционеры (в прошлом)
Революционеры (в прошлом) драма, комедия
2019, Австрия
6.0
24 недели
24 недели драма
2016, Германия
7.0
Простые сложности Нико Фишера
Простые сложности Нико Фишера драма, комедия
2012, Германия
7.0
Моя заветная мечта
Моя заветная мечта спорт, драма
2011, Германия
6.0
Комплекс Баадер-Майнхоф
Комплекс Баадер-Майнхоф драма, криминал, биография, исторический
2009, Германия / Франция / Чехия
7.0
Эксперимент 2
Эксперимент 2 драма
2008, Германия
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Комедии Гайдая, конечно, хороши, но эту зовут «дурной самодеятельностью»: рейтинг 8.6, а сюжет «притянут за уши»
Нолан за 5 дней похоронил дорогущий исторический эпос Снайдера: царь Леонид и компания спартанцев все-таки покорились
«Это очень похоже на “Триггер”»: зрители вынесли вердикт 5 сезону «Мажора» — и, конечно, «Кяро офигенен!»
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
Все ждали провала, но в Amazon взялись за голову: «Кольца власти» к 3-му сезону добрались до самого интересного
Толкин бы не выдержал и 10 минут «Игры престолов» — зато влюбился бы в эти 3 сериала в духе «Властелина колец»
С этих 3 фильмов мальчишек в СССР гнали из кинотеатров поганой метлой: запрещали даже военный шедевр Говорухина
Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше