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Елена Коробейникова
Елена Коробейникова Elena Korobeynikova
Киноафиша Персоны Елена Коробейникова

Елена Коробейникова

Elena Korobeynikova

Дата рождения
27 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен

Популярные фильмы

Стыд
Стыд (2013)
6.4
Жена генерала
Жена генерала (2011)
0
Русский крест
Русский крест (2022)
0

Фильмография Елена Коробейникова

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актриса 3
Русский крест
Русский крест
драма 2022, Россия
Стыд 6.4
Стыд Styd
драма 2013, Россия
Жена генерала
Жена генерала
драма 2011, Россия
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