Христианин Михаил Пореченков восстанавливает церковь в трейлере фильма «Русский крест»

Картина, основанная на одноименной поэме Николая Мельникова, выйдет на экраны в день Святой Пасхи.

Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала трейлер драмы «Русский крест», основанной на одноименной поэме Николая Мельникова. Центральные роли в фильме исполнили Михаил Пореченков («Небесный суд»), Полина Чернышова («Красный призрак»), Юрий Кузнецов («Капитан Волоконогов бежал»), Дмитрий Блохин («Пищеблок») и Елена Коробейникова («Ископаемый»).

В центре сюжета — простой житель небольшой деревни Иван Росток (Пореченков), который из-за алкоголя и проблем в личной жизни опустился на самое дно. Однажды ему снится загадочный сон, благодаря которому он осознает свои грехи, кается и начинает путь к духовному возрождению. Вернув веру в Бога, Иван ставит перед собой сложную задачу — отстроить разрушенный в советское время деревенский храм. К нему на помощь приходят и другие местные жители во главе со старцем Федосеем (Кузнецов). Судя по трейлеру, все диалоги в фильме выполнены в поэтическом стиле в соответствии с оригинальным произведением Мельникова.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Эдуард Баяков, наиболее известный по фильму «Доброволец».

Премьера «Русского креста» состоится в день празднования Святой Пасхи, 16 апреля.