10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году

22 марта в Москве прошла презентация кинокомпании «Атмосфера кино».

«Атмосфера кино» – прямой наследник российского офиса голливудской студии Universal. Она была учреждена 28 июля 2022 года, и в первых же публичных заявлениях руководства компании звучала уверенность:

«Наша доля [на российском рынке] в 2023-м может быть в диапазоне 15–25 процентов».

И вот 2023 год. Компании не хватает целого дня, чтобы показать все подготовленные материалы. Потому что в ближайших планах большие релизы, которые было решено показать букерам целиком. Для многих этот день стал профессиональным испытанием.

Презентация началась утром с драмы Эдуарда Боякова «Русский крест». Это полнометражный художественный фильм по одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова, который выйдет в прокат 16 апреля. Главный герой в исполнении Михаила Пореченкова – спившийся русский мужик, который находит свое спасение в восстановлении местного храма.

«В образе сторожа Ивана Ростка прорастают черты целого поколения русских людей – растерянных и дезориентированных, оторванных от корней водоворотом истории, вынужденных среди обломков советской идеологии искать ростки новых ценностей, которые не могут не быть вечными. Этот образ глубоко архетипичен», – описывает героя Эдуард Бояков.

Постановщик, известный в первую очередь театральными работами, не скрывает, что фильм изначально задумывался как артхаусный. Но история сама обрела более народный тон. Впрочем, добавил Бояков, и он, и продюсеры, и кинокомпания отдают себе отчет, что картина получилась специфической. Во-первых, целевая аудитория. Директор по маркетингу и партнер «Атмосферы кино» Николай Борунков отметил, что релиз рассчитан на более старшего, духовно ориентированного православного потребителя и на зрителей патриотических лент, которые, по наблюдениям дистрибьютора, не всегда приходят прямо на первые уикенды. А во-вторых, режиссер добавил, что это фильм-поступок. Не только для тех, кто его снимает, но и для тех, кто на него пойдет.

Русский крест

Второй блок презентации начался с драмы Бориса Хлебникова «Снегирь». Прокатчики признались, что, кроме имени самого режиссера, которое ассоциируется со знаком качества, их затронула тема картины. На рыболовецкое судно поступают два новичка, совсем юнцы. И вместе с суровыми моряками проходят свою школу жизни. А сама стихия моря словно смывает городскую шелуху и обнажает простоту отношений между двумя поколениями мужчин. Николай Борунков за всю кинокомпанию признался, что их это кино не отпускает до сих пор. «Редкий случай, когда эпичное действо сценического масштаба на воде сочетается с очень честной работой режиссера», – описывает ленту Борунков и предлагает определять ее как арт-мейнстрим. Зрителям показали трейлер, который официально презентовали на прошлой неделе, и несколько фрагментов, в том числе сцену со штормом, о съемках которой уже выходило несколько репортажей в СМИ – настолько она технически и драматически сложная. Фильм выйдет в прокат 8 июня.

Снегирь

После серьезной драмы – короткая презентация двух комедий. «Народный артист СССР Джеки Чан» вернется на российские экраны 4 мая в фильме «Кунг-фу жеребец». Как гласят титры из тизера, Джеки Чан в роли Джеки Чана, конь в роли коня. Легкое семейное кино с постановочными трюками от человека, который давно стал символом целого жанра, рассчитана в том числе на детскую аудиторию.

Кунг-фу жеребец

А предварительно на 1 июня запланирована другая семейная комедия, уже для взрослых, под рабочим названием «Уикенд с батей». Николай Борунков снова ссылается на опыт общения со своими детьми и говорит о том, что это очень понятная и близкая многим философия воспитания: «Я всегда говорю, что батя всегда прав, потому что он батя». В главной роли – голливудский итальянец Роберт Де Ниро. Он играет ворчливого и такого простецкого отца, который едет на уикенд в богатый американский дом знакомиться с родителями невесты своего сына. Шутки 18+ прилагаются, но, судя по трейлеру, весьма умеренно.

Роберт Де Ниро

Свежий российский триллер «Кентавр» заявлен на 13 июля. Продюсер Илья Найшуллер. В главных ролях Юра Борисов и Анастасия Талызина. В рабочих материалах также замечен Сергей Гилёв. Гостям презентации показали несколько фрагментов, из которых понятна основная канва фильма, напряженная атмосфера и то, что Юра Борисов снова играет человека с большим количеством лиц. Он – таксист, который предпочитает работать по ночам, хорошо «читает» людей. Но он – один из подозреваемых в убийстве нескольких девушек. Зрителей ждет расследование длиною в ночь.

18 мая обещают запустить в кинотеатры очередную акулу. Триллер «Мегалодон» с Джошем Лукасом в главной роли обзаведется рекламными материалами уже на следующей неделе. Но этой большой рыбе «Атмосфера кино» желает большого кассового улова.

Мегалодон

В финале презентации зрителям показали уже прокатную версию ближайшего релиза компании – «Три мушкетера. Д’Артаньян». Новая французская экранизация появится на экранах 6 апреля и привлекает суперзвездным составом: Ева Грин, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Луи Гаррель. Рецензия в ближайшее время появится на «Киноафише.Инфо». Но уже известно, что фильм состоит из двух частей, которые снимались одновременно. Продолжение с подзаголовком «Миледи» запланировано к прокату на 14 декабря 2023 года.

Три мушкетера: Д' Артаньян

Также из буклета стало известно, что осенью 2023 года «Атмосфера кино» планирует выпустить на экраны фильм «Воланд» Михаила Локшина и космический экшен с Александром Кузнецовым «Свободное падение».