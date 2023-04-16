Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Русский крест
Отзывы о фильме «Русский крест»
Русский крест
2022 / Россия
Трейлер
5.9
Оцените
72
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Билеты от 380 ₽
Билеты от 380 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Русский крест»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
citygirl1987
16 апреля 2023, 18:29
Оценка
Сильно!!!
16 апреля 2023, 18:29
12
26
Ответить
tihiy-l
17 апреля 2023, 08:05
Оценка
Отличный фильм! Пойду второй раз..
17 апреля 2023, 08:05
10
25
Ответить
sergfrolllof
18 апреля 2023, 01:14
Оценка
Помойка русофобская какая то, а не кино.
18 апреля 2023, 01:14
23
14
Ответить
annabereznaya
18 апреля 2023, 01:22
Оценка
Шедевр! Прочищает все уголки души! Спасибо за фильм! Редко, когда готова пересмотреть кино.
18 апреля 2023, 01:22
14
26
Ответить
annabereznaya
18 апреля 2023, 01:24
в ответ на сообщение
sergfrolllof от 18 апреля 2023, 01:14
Оценка
Просто набор слов написал
Русофобией и не пахнет. Наверное, слова перепутал или значение не знает слова. Или просто не понял о чем фильм.
18 апреля 2023, 01:24
11
27
Ответить
komofff45
18 апреля 2023, 01:37
Оценка
Главный херой сначала жуликов в лото рекламирует, а потом одухотворенность пытается изобразить.
18 апреля 2023, 01:37
25
14
Ответить
Лика
18 апреля 2023, 01:44
Оценка
Все положительные отзыаы от ботов, люди в зале черезз 20 минут уходили. Я на 5 минут дольше продержалась) Лучшая роль Пореченкова, это Лёха Николаев в примитивном сериале для домохозяек)
18 апреля 2023, 01:44
26
16
Ответить
tatnikkkol
18 апреля 2023, 02:32
Оценка
Это точно не синематограф. Просто жуть-жутейшая.
18 апреля 2023, 02:32
22
10
Ответить
Rye Rihehxux
18 апреля 2023, 15:16
Оценка
Пореченков и кино вещи не совместимы .
18 апреля 2023, 15:16
25
14
Ответить
tchnatasmirnowa
19 апреля 2023, 22:03
Оценка
Отличный фильм! Не для тех, у кого в голове поролон вместо мозгов. Фильм в стихах. Прозы нет от слова совсем. Не всё поймут, и из зала побегут. Айкос курить и смотреть какое нибудь дерьмо американское. Мы с мужем от фильма в восторге! Браво режиссёру, браво Пореченкову, браво автору стихов!
19 апреля 2023, 22:03
19
23
Ответить
arhikym
21 апреля 2023, 07:26
Оценка
Это было неожиданно сильно. Фильм для разума и души. Фанатам вселенной Марвел, аниме и прочих Американских пирогов рекомендовано к просмотру лет через 20.
21 апреля 2023, 07:26
13
15
Ответить
Михаил А
21 апреля 2023, 09:32
Оценка
Фильм с религиозным уклоном и заставляет подумать, погружает в тему сразу. Кто готов подумает, а кто хотел зрелищ среди праздной жизни не выдержит. Фильм о состоянии и терзаниях души, причем с неожиданным завершением. Рано или поздно каждый об этом задумается. Игра актеров хорошая, красивые места Твери, интересная идея с восстановлением храма в хронологии событий, удачная попытка достучаться до человека.
Хороший фильм с богатым содержанием, смотрели с удовольствием
21 апреля 2023, 09:32
12
15
Ответить
Киноафиша.инфо
21 апреля 2023, 10:04
в ответ на сообщение
Михаил А от 21 апреля 2023, 09:32
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился😊 Спасибо, что поделились мнением !
21 апреля 2023, 10:04
3
0
Ответить
rogoza.n
21 апреля 2023, 13:14
Оценка
Очень были удивлены, что услышали поэму, раскрывающую душу зрителю, который не равнодушен к судьбе своей Родины, к народу, живущему на ней и своей судьбе. Вселяет надежду на веру в доброе, вечное, для чего и рождается человек. Пореченкову М. особая благодарность, мастер актерского таланта ! Спасибо за фильм.
21 апреля 2023, 13:14
13
15
Ответить
Сергей Матвеев
22 апреля 2023, 09:02
Оценка
Христос воскресе! Фильм тежолый, правда она всегда в тягость, сильный дух поднимает, драмотичный слезный плоточик с собой обязательно возьмите. Жизниный я даже не сомневаюсь, что это было на самом деле. Кто духовно верующий это понемают. Как тежело идти к Богу! Это весело и блудно жить легко!
22 апреля 2023, 09:02
11
15
Ответить
a-vik
22 апреля 2023, 13:39
Оценка
Фильм пустышка, сознательно дискридитирующий образ русского человека.
22 апреля 2023, 13:39
15
10
Ответить
sedykh.sergey48
22 апреля 2023, 14:21
в ответ на сообщение
komofff45 от 18 апреля 2023, 01:37
А он что один снимается в рекламах? А Безруков, Гармаш, и т.д
22 апреля 2023, 14:21
4
11
Ответить
sedykh.sergey48
22 апреля 2023, 14:23
в ответ на сообщение
Rye Rihehxux от 18 апреля 2023, 15:16
Хороший актёр. Вспомнить хотя бы фильм ликвидация
22 апреля 2023, 14:23
5
11
Ответить
Виктория Комарова
22 апреля 2023, 18:15
Оценка
Фильм очень хороший, советую обязательно посмотреть. Ком слез в горле ещё сутки стоял. Открыла для себя Николая Мельникова.
22 апреля 2023, 18:15
10
9
Ответить
old_falc
23 апреля 2023, 10:45
Оценка
Поэма.
Николай Мельников.
\"Русский крест\".
Странно, что в аннотациях к фильму нигде это не упоминается.
Вообще то это не кино в привычном понимании.
С экрана прекрасная актриса Полина Чернышова читает поэму. Ей \"помогают\" целая плеяда замечательных артистов, представляя нам персонажей поэмы и иллюстрируя сюжет поэмы. Или наоборот, стихи читаются на фоне действия на экране? Как назвать? Есть фильм- опера, фильм-концерт, а это.... Фильм- поэма.
Поставил 5, (потому, что больше нельзя) звёзд. Только чему? Прекрасным стихам? Работе актёров? Работе автора фильма?Прекрасным стихам, прочитанным замечательными артистами, и команде кинематографистов, создавших это произведение. Особое спасибо коллективу, исполняющему песенные номера. Потрясающе.
23 апреля 2023, 10:45
8
0
Ответить
old_falc
23 апреля 2023, 10:49
в ответ на сообщение
tihiy-l от 17 апреля 2023, 08:05
Оценка
Я второй раз не пойду, но при каждом удобном случае буду не просто советовать, а буду убеждать друзей и знакомых обязательно пойти на этот фильм- поэму.
23 апреля 2023, 10:49
6
0
Ответить
old_falc
23 апреля 2023, 11:01
в ответ на сообщение
tatnikkkol от 18 апреля 2023, 02:32
Оценка
Это действительно не \"синематограф\". До такого кино мозгами дорасти надо.
23 апреля 2023, 11:01
6
0
Ответить
old_falc
23 апреля 2023, 11:02
в ответ на сообщение
a-vik от 22 апреля 2023, 13:39
Оценка
Интересно. В каком месте вы увидели \"дискредитацию\"?
23 апреля 2023, 11:02
3
0
Ответить
Racer
24 апреля 2023, 00:15
Подойдет не каждому. Стихотворные диалоги весьма спорное решение, но внимание привлекает. Фильм выделяется
24 апреля 2023, 00:15
1
0
Ответить
e-shang
29 апреля 2023, 23:49
Оценка
Замечательный фильм! Спасибо создателям! Одна из лучших ролей Михаила Пореченкова! Необычная подача - фильм-поэма в стихах про всю нашу Русь. Очень красивый, тонкий и пронзительный фильм, у меня слезы текли то от печали , то от радости, первые полчаса не могла даже чай пить. Очень плохо, что фильм шел только один раз в рабочий день и в 15-15, очень неудобно! Но в зале все же было много людей, и даже когда пошли титры все сидели, никто не выходил! Ошеломительно! Очень рекомендую!
29 апреля 2023, 23:49
5
0
Ответить
Татьяна Голубкова
30 апреля 2023, 14:32
Оценка
Сильный фильм!
30 апреля 2023, 14:32
4
0
Ответить
Сергей Дробышев
30 апреля 2023, 18:26
Оценка
Прекрасный фильм, показывающий глубину души нашего Русского народа, всем однозначно советую. Русофобского в нем абсолютно ничего нету. Наоборот очень чётко показывает насколько мы духовный, добрый, чуткий народ. Зал был полный, никто не уходил, как пишут бредни выше, наоборот чувствовалось в зале что все в восторге от фильма, и мокрые глаза у посетителей, после включения света, тому подтверждение. Фильм снят в поэме, что чётко отражает певучесть и красоту нашей души. Ставлю 10 балов, но оцениваю его гораздо выше
30 апреля 2023, 18:26
5
0
Ответить
User
30 апреля 2023, 20:35
Оценка
Хороший Православный фильм о душе, о том как важно ее сохранить , не взирая на житейские трудности, потери и невзгоды. Даже не видя глазами сюжета, можно понять всю суть истории , слушая прекрасное чтение поэмы «Русский крест» от начала и до конца фильма.
30 апреля 2023, 20:35
3
0
Ответить
Ольга Егорова
1 мая 2023, 19:25
Оценка
Потрясает... Действительно, фильм-поэма. Обязательно пересмотрю и, наверно, не раз, чтобы понять и запомнить каждое слово. Слëзы наворачиваются сами собой. Необходимо посмотреть тому, кто ищет Бога, но никак не сделает навстречу ему решающий шаг.
1 мая 2023, 19:25
1
0
Ответить
fruktlana
6 мая 2023, 14:22
Оценка
Фильм "шедевр". 👍
6 мая 2023, 14:22
1
0
Ответить
nastya_moon_cat
8 мая 2023, 19:41
Оценка
Всё началось с того, что около года назад у меня в руках случайным образом оказалась книга Н. Мельникова " Русский крест". Тогда я просто положила её в шкаф, предварительно пролистнув несколько страниц, прочитала, что автор современный и забыла. У меня предвзятое отношение к современным поэтам, и я подумала, что очередной графоман издал свои стихи. Проходит время, месяц назад я еду по делам и решаю взять с собой что-нибудь почитать. Что-нибудь, что поместится в сумку. И вот среди груды книги выбираю почему-то " Русский крест". Видимо, всему своё время... Уже в метро начинаю читать поэму - первые строки не впечатляют: " И изломанная ива/Перестала бить забор." - но потом меня захватывает ритм поэмы, такой же как в " Кому на Руси жить хорошо" Н. А. Некрасова, или " Василии Тёркине " А. Т. Твардовского. И я уже не заметила, как читаю последнюю главу.
И плачу. Потому что это вот то самое, о чём не говорят, но что витает в воздухе. Наш русский народ, многострадальный, поцелованный однажды Богом, и однажды обидевший Бога, начинает раскаиваться... Больше всего меня поразило то, что Росток делает настоящий крест и всюду носит его с собой. А это не моя сумочка весом 500г...
Он подражает Христу. Такой сильной аллегории я ещё в русских текстах не читала.
И сердце моё наполнилось радостью от того, что эта поэма написана, что есть ещё на нашей земле Некрасовы, которые пишут о русской душе.
А потом выходит фильм. Об этом узнаю совершенно случайно от друзей, которые меня же зовут на этот фильм. А сама бы может и не узнала, потому что в кино не хожу. За новинками не слежу.
И выходит к Пасхе. Как символично! И у меня создаётся впечатление, что поэма была написана и экранизирована именно для того, чтобы мы в 2023 году обратили внимание на тему пути русского народа, сейчас, когда кипит война, когда мы все разрываемся на части, пытаясь занять свою позицию. Предвкушаю возгласы либералов : " Это всё путинская пропаганда...!!!!". Да куда уж там, ведь фильм не только о русскости, а ещё о сокровенном каждого человека, о предназначении.
Росток же, оказывается, потомок основателей деревни Петровский скит. Его предки были сильными и работящими людьми. А он забыл, стал Иваном не помнящим родства, поплыл по течению реки, опустил руки, и может быть однажды его бы нашли мёртвым в какой-нибудь канаве. Но божий промысел над нами, Господь открывает Ивану его предназначение - собрать деньги на восстановление храма. У Ивана появляется цель, он становится совсем другим человеком. В деревне все шокированы такой резкой переменой.
В фильме Ивана играет Пореченков, и, на мой взгляд, очень удачно выбрали актёра. Он такой большой добрый малый, русский богатырь.
Всё в фильме хорошо, и музыка, и цвет, и костюмы. А в особенности - пейзажи, наши, русские, родные. И такая почти заброшенная неуютная русская деревня с разрушенным храмом. Которая к концу фильма становится уютной, потому что её жители объединяются вокруг благого дела, и потому что за это дело погиб мученик Иван Росток.
Когда шла на просмотр, думала, что сценарий будет прозаическим. И обрадовалась, что весь фильм читали поэму. Стихи имеют одно преимущество перед прозой - они легко запоминаются, ведь долетают до самого сердца, а тема фильма такая, что её очень важно донести до сердца зрителя. Это - фильм - притча. И думаю, что каждый смог увидеть себя в Ростке. Очень надеюсь, что как можно больше людей посмотрят этот фильм.
8 мая 2023, 19:41
1
0
Ответить
Денис Олейников
12 мая 2023, 15:42
Оценка
Потрясающий фильм. Весь день не отпускали эмоции. Не для любителей попкорна...
12 мая 2023, 15:42
1
0
Ответить
derg-s
20 мая 2023, 01:33
Оценка
Трудно описать словами ощущения от просмотра фильма, но ком в горле еще долго держался. Очень неординарная глубокодуховная картина в стихах, даже сравнить не с чем. Это как вспышка молнии в ночном небе. Можно сказать только, что равнодушным она не оставит никого. Как видно из отзывов и лайков к ним, народ разделился на два лагеря, кого фильм зацепил за живое, и тех, кто категорически не приемлет ленту, середины не дано. На них не стоит обижаться, они просто не доросли до настоящего кино про Россию, они иностранцы на нашей земле. Поклонникам марвел тоже лучше не тратить свое драгоценное время на эту картину. Да, есть в некоторых моментах ощущение сыроватости, видно к Пасхе торопились. Пока не готов пересмотреть второй раз, нужно от первого еще отойти, но всем, кто считает себя Русским, советую обязательно посмотреть этот фильм.
20 мая 2023, 01:33
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Гипнотик
9 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
24 комментария
Русалочка
23 комментария
Он — это пуля
6 комментариев
Снегирь
21 комментарий
Астрал 5. Красная дверь
2 комментария
(Не)идеальные парочки
2 комментария
Переводчик
62 комментария
Движение вверх
68 комментариев
Барби
15 комментариев
14+: Продолжение
38 комментариев
Форсаж 10
98 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
6 комментариев
Звездный разум
6 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
65 комментариев
Джигалоу
2 комментария
Свингеры
5 комментариев
Мальдивы подождут
13 комментариев
Восставшая из ада
8 комментариев
Мое преступление
5 комментариев
Вызов
290 комментариев
12 стульев
4 комментария
Портрет незнакомца
2 комментария
Больше, чем люди
9 комментариев
Руки прочь!
4 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
70 комментариев
Без обид
2 комментария
Мэгги Мур(ы)
1 комментарий
Воображаемые друзья
1 комментарий
Мать Тереза
3 комментария
Ограбление из будущего
1 комментарий
За нас с вами
1 комментарий
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
5 комментариев
Дыхание
8 комментариев
Проклятие. Дом с прислугой 2
3 комментария
Астрал. Женщина в черном
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Related video
«Народ весьма примитивный»: эти слова Есенина о США до сих пор заставляют задуматься
Сложно сдержать слезы: как выглядел Владимир Меньшов незадолго до смерти (видео)
Годами считал себя бездетным: что известно о тайной дочери Морозова из «Кривого зеркала»
В голове не укладывается: «русского» слова нет в русском языке, зато есть в английском
В СССР сняли фильм о том, как видят Москву иностранцы: вы ее точно не узнаете
В 15 лет этот парнишка крутил роман с 40-летней цыганкой: с тех пор в его жизни многое изменилось (фото)
А вы знаете, почему у Мальвины голубые волосы? Объяснение испугает любого
В этих странах опасно подзывать кошку словами «кис-кис»: от причины волосы встанут дыбом
В молодости мать Королевой затмевала красотой даже голливудских актрис: посудите сами
Похудела и постриглась под мальчика: блондинку Лелю из «Деффчонок» на свежем фото не узнать
Главному армянину советского кино посочувствует каждый: вот кого взял в жены (фото)
Вы и не знали, что сестра Варлей тоже снималась в кино: таких красавиц мало
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Русофобией и не пахнет. Наверное, слова перепутал или значение не знает слова. Или просто не понял о чем фильм.
Хороший фильм с богатым содержанием, смотрели с удовольствием
Николай Мельников.
\"Русский крест\".
Странно, что в аннотациях к фильму нигде это не упоминается.
Вообще то это не кино в привычном понимании.
С экрана прекрасная актриса Полина Чернышова читает поэму. Ей \"помогают\" целая плеяда замечательных артистов, представляя нам персонажей поэмы и иллюстрируя сюжет поэмы. Или наоборот, стихи читаются на фоне действия на экране? Как назвать? Есть фильм- опера, фильм-концерт, а это.... Фильм- поэма.
Поставил 5, (потому, что больше нельзя) звёзд. Только чему? Прекрасным стихам? Работе актёров? Работе автора фильма?Прекрасным стихам, прочитанным замечательными артистами, и команде кинематографистов, создавших это произведение. Особое спасибо коллективу, исполняющему песенные номера. Потрясающе.
И плачу. Потому что это вот то самое, о чём не говорят, но что витает в воздухе. Наш русский народ, многострадальный, поцелованный однажды Богом, и однажды обидевший Бога, начинает раскаиваться... Больше всего меня поразило то, что Росток делает настоящий крест и всюду носит его с собой. А это не моя сумочка весом 500г...
Он подражает Христу. Такой сильной аллегории я ещё в русских текстах не читала.
И сердце моё наполнилось радостью от того, что эта поэма написана, что есть ещё на нашей земле Некрасовы, которые пишут о русской душе.
А потом выходит фильм. Об этом узнаю совершенно случайно от друзей, которые меня же зовут на этот фильм. А сама бы может и не узнала, потому что в кино не хожу. За новинками не слежу.
И выходит к Пасхе. Как символично! И у меня создаётся впечатление, что поэма была написана и экранизирована именно для того, чтобы мы в 2023 году обратили внимание на тему пути русского народа, сейчас, когда кипит война, когда мы все разрываемся на части, пытаясь занять свою позицию. Предвкушаю возгласы либералов : " Это всё путинская пропаганда...!!!!". Да куда уж там, ведь фильм не только о русскости, а ещё о сокровенном каждого человека, о предназначении.
Росток же, оказывается, потомок основателей деревни Петровский скит. Его предки были сильными и работящими людьми. А он забыл, стал Иваном не помнящим родства, поплыл по течению реки, опустил руки, и может быть однажды его бы нашли мёртвым в какой-нибудь канаве. Но божий промысел над нами, Господь открывает Ивану его предназначение - собрать деньги на восстановление храма. У Ивана появляется цель, он становится совсем другим человеком. В деревне все шокированы такой резкой переменой.
В фильме Ивана играет Пореченков, и, на мой взгляд, очень удачно выбрали актёра. Он такой большой добрый малый, русский богатырь.
Всё в фильме хорошо, и музыка, и цвет, и костюмы. А в особенности - пейзажи, наши, русские, родные. И такая почти заброшенная неуютная русская деревня с разрушенным храмом. Которая к концу фильма становится уютной, потому что её жители объединяются вокруг благого дела, и потому что за это дело погиб мученик Иван Росток.
Когда шла на просмотр, думала, что сценарий будет прозаическим. И обрадовалась, что весь фильм читали поэму. Стихи имеют одно преимущество перед прозой - они легко запоминаются, ведь долетают до самого сердца, а тема фильма такая, что её очень важно донести до сердца зрителя. Это - фильм - притча. И думаю, что каждый смог увидеть себя в Ростке. Очень надеюсь, что как можно больше людей посмотрят этот фильм.
Авторизация по e-mail