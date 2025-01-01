Концовку фильма «Завод» не поняли ни зрители, ни критики: объясняем, что хотел показать Быков таким финалом

«Дом дракона» еще снимают, «Колесо времени» закрыли, но это не повод грустить: ловите крутой фэнтези-сериал с 92% свежести

Есть даже триллер 2019 года: 5 лучших фильмов с Адамом Сэндлером — королем романтических комедий

Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца

«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»

Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)

Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают

Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона

Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все