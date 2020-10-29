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Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Dmitriy Blokhin
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Дмитрий Блохин
Dmitriy Blokhin
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Дата рождения
26 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Дмитрий Блохин
Родился 26 апреля 1971 года.
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Фильмография Дмитрий Блохин
14+: Продолжение
мелодрама
2023, Россия
0.0
Небо
военный, драма
2020, Россия
8.0
Коп
комедия
2018, Россия
4.0
Человек из будущего
комедия
2016, Россия
3.0
14+
мелодрама
2015, Россия
6.0
Ласковый май
драма, мюзикл
2009, Россия
6.0
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Фильм будет посвящен памяти Героя России.
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29 октября 2020 14:16
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