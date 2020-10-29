Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дмитрий Блохин

Дмитрий Блохин

Dmitriy Blokhin
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин Dmitriy Blokhin
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 апреля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Дмитрий Блохин

Родился 26 апреля 1971 года.

Фильмография Дмитрий Блохин
14+: Продолжение
мелодрама 2023, Россия
0.0
Небо
Небо
военный, драма 2020, Россия
8.0
Коп
комедия 2018, Россия
4.0
Человек из будущего
Человек из будущего
комедия 2016, Россия
3.0
14+
14+
мелодрама 2015, Россия
6.0
Ласковый май
Ласковый май
драма, мюзикл 2009, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове Фильм будет посвящен памяти Героя России. 
Написать
29 октября 2020 14:16
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши