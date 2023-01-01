Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Илья Соболев
Илья Соболев
Киноафиша Персоны Илья Соболев

Илья Соболев

Дата рождения
25 сентября 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Красноярск, Россия

Биография Илья Соболев

Илья Соболев, российский актёр, комик и ведущий шоу на ТНТ, родился 25 сентября 1983 года в городе Красноярск, Россия. С детства он проявлял интерес к различным видам искусства, особенно к театру и комедии.

 

С 2003 году Илья Соболев активно играл в КВН. 

С 2005 года он начал появляться в комедийных проектах на ТНТ:  “Смех без правил”, “Убойная лига”, “Камеди Баттл”, “Camedy Club”, «Пой без правил». 

Илья Соболев также активно выступает в качестве концертного комика, участвует в различных телевизионных проектах и снимается в кино. Его артистический талант и чувство юмора позволяют ему успеха в разных сферах развлекательной индустрии.

Популярные фильмы

Stand Up
Stand Up (2013)
0
Прожарка
Прожарка (2018)
0

Фильмография Илья Соболев

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
Прожарка
Прожарка
комедия, телешоу 2018, Россия
Stand Up
Stand Up
комедия, телешоу 2013, Россия
Related video
Такое не простили бы и Кобзону: Бузова избавилась от подарков фанатов
За морщинами лица не видно: время не пощадило пани Каролинку из «Кабачка "13 стульев"»
Что за буржуйские штучки? Этот ляп в кинохите «Три плюс два» перестали замечать
Помните блондинку-победительницу «Последнего героя»? Раньше ей сочувствовали, а теперь завидуют
Что на самом деле значит название фильма «Кин-дза-дза!»? Будете поражены
Максим Фадеев назвал условие возвращения на «Голос. Дети»: выполнить невозможно
Девочка-далматинец, над которой издевались с самого детства, выросла, и теперь ей завидуют (фото)
Седовласая старушка: Игнат из «"Тигров" на льду» изменился так, что не узнать
Без волос явно лучше: старое фото Бондарчука вызывает приступ гомерического смеха
Роль увели у Миронова из-под носа: обомлеете, кто проснулся знаменитым вместо него
Похудел и поседел: что творится с мужем Орбакайте, которого она прячет
Ей было 18, ему — 36: раскрыты пикантные детали связи Абдулова с известной актрисой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше