Илья Соболев, российский актёр, комик и ведущий шоу на ТНТ, родился 25 сентября 1983 года в городе Красноярск, Россия. С детства он проявлял интерес к различным видам искусства, особенно к театру и комедии.

С 2003 году Илья Соболев активно играл в КВН.

С 2005 года он начал появляться в комедийных проектах на ТНТ: “Смех без правил”, “Убойная лига”, “Камеди Баттл”, “Camedy Club”, «Пой без правил».

Илья Соболев также активно выступает в качестве концертного комика, участвует в различных телевизионных проектах и снимается в кино. Его артистический талант и чувство юмора позволяют ему успеха в разных сферах развлекательной индустрии.