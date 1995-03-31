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Мария Столярова
Мария Столярова Mariya Stolyarova
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Мария Столярова

Mariya Stolyarova

Дата рождения
31 марта 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

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Идеальный брат 6.8
Идеальный брат (2023)
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Чайки (2022)

Фильмография Мария Столярова

Праздник жизнь
Праздник жизнь
мелодрама, мини-сериал 2026, Россия
Изгой. Схватка
криминал 2026, Россия
Гремучая смесь
боевик 2026, Россия
Изгой. Отцы 6.2
Изгой. Отцы
детектив, криминал 2025, Россия
Изгой. Кархуу 6.2
Изгой. Кархуу
детектив 2025, Россия
Даниловский тупик
Даниловский тупик
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Волкодав 6.1
Волкодав
драма, боевик, триллер 2025, Россия
Бес попутал 5.8
Бес попутал Bes Poputal
комедия, драма, фэнтези 2025, Россия
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