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Мария Столярова
Mariya Stolyarova
Киноафиша
Персоны
Мария Столярова
Мария Столярова
Mariya Stolyarova
Дата рождения
31 марта 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Любви не бывает?
(2024)
6.8
Идеальный брат
(2023)
6.8
Чайки
(2022)
Фильмография Мария Столярова
Праздник жизнь
мелодрама, мини-сериал
2026, Россия
Изгой. Схватка
криминал
2026, Россия
Гремучая смесь
боевик
2026, Россия
6.2
Изгой. Отцы
детектив, криминал
2025, Россия
6.2
Изгой. Кархуу
детектив
2025, Россия
Даниловский тупик
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
6.1
Волкодав
драма, боевик, триллер
2025, Россия
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5.8
Бес попутал
Bes Poputal
комедия, драма, фэнтези
2025, Россия
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