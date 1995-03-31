Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Папы против мам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Столярова
Мария Столярова
Киноафиша Персоны Мария Столярова

Мария Столярова

Дата рождения
31 марта 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен

Популярные фильмы

Свободные отношения
Свободные отношения (2023)
7.612903
Чайки
Чайки (2022)
0
Тонкая линия жизни
Тонкая линия жизни (2023)
0

Фильмография Мария Столярова

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 3 Сериалы 2 Актриса 5
Тонкая линия жизни
Тонкая линия жизни
мелодрама 2023, Россия
Свободные отношения 7.6
Свободные отношения
комедия, мелодрама 2023, Россия
Билеты
Эскортница
Эскортница
драма 2023, Россия
Идеальный брат
Идеальный брат
комедия 2023, Россия
Чайки
Чайки
мелодрама, спорт 2022, Россия
Новости о Мария Столярова
Анна Старшенбаум ведет опасный бизнес в трейлере драматического триллера «Эскортница»
Анна Старшенбаум ведет опасный бизнес в трейлере драматического триллера «Эскортница»
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши