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Свободные отношения Свободные отношения
Киноафиша Фильмы Свободные отношения Отзывы о фильме «Свободные отношения»
Свободные отношения 2023 / Россия
7.7 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Свободные отношения»

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Слава Крулатов 9 февраля 2023, 17:37
Фильм, который я смело рекомендую к просмотру. Получилась на самом деле отличная романтическая комедию, которая поднимает важные темы и весте с тем способна запросто отвлечь от хмурых мыслей. Такое я люблю.
9 февраля 2023, 17:37 Ответить
Михаил Колобов 9 февраля 2023, 19:04
От «Свободных отношений» получили просто огромное удовольствие. Это история, которая держит тебя во внимании от начала и до конца, а за отношения героев Дергачева и Тарасовой ты переживаешь даже больше, чем за свои)
9 февраля 2023, 19:04 Ответить
Босова Маргарита 10 февраля 2023, 00:23
Так как я люблю жанр драмеди, то не могла не пойти в кино на «Свободные отношения». Мои ожидания полностью оправдались, начиная от сюжета и заканчивая выбором актеров. Обязательно потом еще раз пересмотрю!
10 февраля 2023, 00:23 Ответить
Андрей Лютин 11 февраля 2023, 11:08
Кто бы мог подумать, что фильм окажется настолько глубоким. С одной стороны это вроде как обычная романтическая комедия, но не спешите с выводами. Тут также есть довольно глубокий анализ семейных отношений. Естественно, посмотреть такое кино нужно всем женатым парочкам.
11 февраля 2023, 11:08 Ответить
maulia1 11 февраля 2023, 19:50
Оценка
Отличный фильм!
11 февраля 2023, 19:50 Ответить
Алексей Безроднов 12 февраля 2023, 12:53
Оценка
Пожалел что пошёл юмора ноль фильм не о чём
12 февраля 2023, 12:53 Ответить
Андрей Назаров 15 февраля 2023, 21:00
Оценка
Замечательный фильм, хорошие актёры.неожидал от российского кино с таким названием такого результата.смотрели с женой,и посмеялись и всплакнули.
15 февраля 2023, 21:00 Ответить
User 17 февраля 2023, 22:34
Оценка
Нудятина редкостная
17 февраля 2023, 22:34 Ответить
Людмила Ковалёва 17 февраля 2023, 22:37
Оценка
Ни о чём.Неестественный сценарий, закономерно вытекающий из него очень слабый фильм.
17 февраля 2023, 22:37 Ответить
Александр Шибанов 18 февраля 2023, 10:22
Оценка
Понравился. Рекомендую к просмотру! 8 баллов уверенно.
18 февраля 2023, 10:22 Ответить
🌷ирина 🌷 19 февраля 2023, 16:53
Оценка
Очень понравился, рекомендую!!! 👍🏻😊
19 февраля 2023, 16:53 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 20 февраля 2023, 20:36
Оценка
Очень понравилось! Рекомендую посмотреть.
20 февраля 2023, 20:36 Ответить
User 22 февраля 2023, 23:59
Оценка
Отличный фильм. Легкий, романтичный, со смыслом)
22 февраля 2023, 23:59 Ответить
Potekhin 24 февраля 2023, 00:31
Оценка
Хороший фильм. Увлекательный сюжет с рядом неожиданных поворотов. Яркие типажи - на грани гротеска, но сценаристу и режиссёру удалось эту грань не перейти и сохранить реалистичность. Хорошая, даже очень, игра актёров. И шикарные виды Санкт-Петербурга, на фоне которых разворачивается сюжет.
24 февраля 2023, 00:31 Ответить
Александр Попов 4 марта 2023, 21:13
Оценка
Отличный отдыхающий фильм! Рекомендуем!
4 марта 2023, 21:13 Ответить
User 5 марта 2023, 14:07
Оценка
Обязательно к просмотру ! Особенно для тех, кто уже давно в браке) цените и любите!
5 марта 2023, 14:07 Ответить
Maryka 25 марта 2023, 15:55
Оценка
Если вы соскучились по яркому, красочному, летнему Петербургу, то это комедия однозначно для вас. Банальный, комедийный сюжет во главе с шутками от стендап комика Ильи Соболева, не скажу, что прямо было очень смешно, но местами шутки пытались проскальзывать. А летний Петербург несомненно прекрасен, глаз радовался яркостью красок, старинной архитектурой и водными прогулками по рекам и каналам города. Актёрский состав удачно подобран: хрупкая Аглая и импозантный Борис очень гармонично смотрелись вместе, а юмор от Соболева однозначно разряжал не замысловатый сюжетик, поэтому 8 их 10 смело ставлю данной картине
25 марта 2023, 15:55 Ответить
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