В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы

Отечественная прокатная компания «Вольга» объявила о том, что приобрела права на легальный выпуск в России пятнадцати англоязычных картин, во многих из которых снялись именитые голливудские артисты. Даты выхода фильмов пока не уточняются — по этому поводу дистрибьютор лишь отметил, что релиз состоится «в недалеком будущем».

В число проектов, которые доберутся до России при помощи «Вольги», попали:

очередной фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли;

третья часть семейной саги о самом вежливом медвежонке «Приключения Паддингтона»;

новый фильм в рамках фантастической франшизы Вина Дизеля «Риддик» под названием «Риддик: Фурия»;

новая экранизация видеоигры Silent Hill, получившая навзание «Cайлент-Хилл. Возвращение»;

ремейк культового готического фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом;

комедийный боевик с Джошем Хартнеттом «Рейс навылет»;

боевик Джона Ву с молчаливым Юэлем Киннаманом «Немая ярость»;

историческая картина с Джудом Лоу и Алисией Викандер «Игра королевы»;

психологический триллер в духе Хичкока «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн;

фэнтезийный боевик с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой «В потерянных землях»;

экшен-триллер «Моя жена — киллер» во главе со звездой «Теории большого взрыва» и «Бортпроводницы» Кейли Куоко;

хоррор «Нежить» от продюсера «Оно»;

«Ози: Голос джунглей»;

«Приключения Панды»;

«Супер Крылья. Фильм».

Недавно «Вольга» выпустила в России такие авторские картины, как «Все страхи Бо» Ари Астера и «Род мужской» Алекса Гарденда.