В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы
15 картин на любой вкус.
Отечественная прокатная компания «Вольга» объявила о том, что приобрела права на легальный выпуск в России пятнадцати англоязычных картин, во многих из которых снялись именитые голливудские артисты. Даты выхода фильмов пока не уточняются — по этому поводу дистрибьютор лишь отметил, что релиз состоится «в недалеком будущем».
В число проектов, которые доберутся до России при помощи «Вольги», попали:
- очередной фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли;
- третья часть семейной саги о самом вежливом медвежонке «Приключения Паддингтона»;
- новый фильм в рамках фантастической франшизы Вина Дизеля «Риддик» под названием «Риддик: Фурия»;
- новая экранизация видеоигры Silent Hill, получившая навзание «Cайлент-Хилл. Возвращение»;
- ремейк культового готического фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом;
- комедийный боевик с Джошем Хартнеттом «Рейс навылет»;
- боевик Джона Ву с молчаливым Юэлем Киннаманом «Немая ярость»;
- историческая картина с Джудом Лоу и Алисией Викандер «Игра королевы»;
- психологический триллер в духе Хичкока «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн;
- фэнтезийный боевик с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой «В потерянных землях»;
- экшен-триллер «Моя жена — киллер» во главе со звездой «Теории большого взрыва» и «Бортпроводницы» Кейли Куоко;
- хоррор «Нежить» от продюсера «Оно»;
- «Ози: Голос джунглей»;
- «Приключения Панды»;
- «Супер Крылья. Фильм».
Недавно «Вольга» выпустила в России такие авторские картины, как «Все страхи Бо» Ари Астера и «Род мужской» Алекса Гарденда.
Фото: Paramount Pictures