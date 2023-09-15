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В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы

15 сентября 2023 09:46
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы

15 картин на любой вкус.

Отечественная прокатная компания «Вольга» объявила о том, что приобрела права на легальный выпуск в России пятнадцати англоязычных картин, во многих из которых снялись именитые голливудские артисты. Даты выхода фильмов пока не уточняются — по этому поводу дистрибьютор лишь отметил, что релиз состоится «в недалеком будущем».

В число проектов, которые доберутся до России при помощи «Вольги», попали:

  • очередной фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с Генри Кавиллом в главной роли;
  • третья часть семейной саги о самом вежливом медвежонке «Приключения Паддингтона»;
  • новый фильм в рамках фантастической франшизы Вина Дизеля «Риддик» под названием «Риддик: Фурия»;
  • новая экранизация видеоигры Silent Hill, получившая навзание «Cайлент-Хилл. Возвращение»;
  • ремейк культового готического фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом;
  • комедийный боевик с Джошем Хартнеттом «Рейс навылет»;
  • боевик Джона Ву с молчаливым Юэлем Киннаманом «Немая ярость»;
  • историческая картина с Джудом Лоу и Алисией Викандер «Игра королевы»;
  • психологический триллер в духе Хичкока «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн;
  • фэнтезийный боевик с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой «В потерянных землях»;
  • экшен-триллер «Моя жена — киллер» во главе со звездой «Теории большого взрыва» и «Бортпроводницы» Кейли Куоко;
  • хоррор «Нежить» от продюсера «Оно»;
  • «Ози: Голос джунглей»;
  • «Приключения Панды»;
  • «Супер Крылья. Фильм».

Недавно «Вольга» выпустила в России такие авторские картины, как «Все страхи Бо» Ари Астера и «Род мужской» Алекса Гарденда.

Фото: Paramount Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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