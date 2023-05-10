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Киноафиша Новости Гай Ричи готовит новый фильм с Джейком Джилленхолом, Эйсой Гонсалес и Генри Кавиллом

Гай Ричи готовит новый фильм с Джейком Джилленхолом, Эйсой Гонсалес и Генри Кавиллом

10 мая 2023 12:47
Гай Ричи готовит новый фильм с Джейком Джилленхолом, Эйсой Гонсалес и Генри Кавиллом

Британский режиссер снимет остросюжетную ленту с фирменным юмором.

Режиссер Гай Ричи разрабатывает еще один новый проект. Как сообщает Deadline, плодотворный британский постановщик снимет высокобюджетный приключенческий фильм, главные роли в котором сыграют Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Генри Кавилл.

Ричи любит сотрудничать с проверенными людьми: с Джилленхолом он ранее работал над «Переводчиком», а с Кавиллом его связывают «Агенты А.Н.К.Л.» и «Министерство неджентльменской войны», где также сыграла Гонсалес. Съемки последней ленты завершились буквально в прошлом месяце.

Название предстоящей картины пока неизвестно, но есть некоторые детали сюжета. В центре повествования окажутся два специалиста по эвакуации, которые вместе должны спланировать план спасения женщины-переговорщика, оказавшейся в смертельной ловушке. В будущей ленте будет много фирменного юмора режиссера.

Сценарий Ричи написал самостоятельно, а производством он занимается вместе со своими постоянными партнерами Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Ниже приведен официальный комментарий постановщика:

«Когда вы регулярно сотрудничаете с одними и теми же партнерами, происходит нечто особенное: появляется стенография и доверие, которое позволяет всем делать свою работу наилучшим образом. Джейк, Генри и Эйса — удивительно талантливые, преданные своему ремеслу и обаятельные актеры. Это будет остросюжетный фильм, напрягающий одновременно интеллектуально и физически».

Съемки картины начнутся летом этого года.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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