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Генри Зага
Генри Зага
Henry Zaga
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Генри Зага
Henry Zaga
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Дата рождения
30 апреля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Генри Заги
Родился 30 апреля 1993 года. Бразилия.
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Фильмография Генри Заги
Новые мутанты
фантастика, боевик
2020, США
5.0
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Раскрыты вырезанные сцены из «Новых мутантов», которые войдут в цифровой релиз
Премьера на носителях и в «цифре» состоится 17 ноября.
Написать
8 октября 2020 15:34
«Кажется, с меня хватит»: художник комиксов «Новые мутанты» раскритиковал фильм за внешность персонажей
Боб Маклеод обвинил режиссера ленты в вайтвошинге.
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31 августа 2020 11:12
Мэйси Уильямс показывает клыки в свежем тизере «Новых мутантов»
В российском прокате лента стартует 3 сентября.
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20 августа 2020 15:07
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