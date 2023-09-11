Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России

80-й Венецианский кинофестиваль завершился в субботу, а сегодня дистрибьюторская компания Сapella Film анонсировала выпуск в российский прокат нескольких фильмов, участвовавших в программе престижного смотра. В список картин вошли «Присцилла» Софии Копполы, «Память» с Джессикой Честейн и Питером Скарсгаардом и «Предчувствие» с Леей Сейду и Джорджем Маккеем в главных ролях.

«Присцилла» — экранизация книги Присциллы Пресли и Сандры Хармон «Элвис и я», представляющая собой историю жизни Элвиса Пресли (Джейкоб Элорди) и его супруги с точки зрения последней. Молодую жену короля рок-н-ролла воплотила Кейли Спейни, получившая в Венеции приз за лучшую женскую роль.

Режиссером и сценаристом «Памяти» выступил уважаемый независимый постановщик Мишель Франко («Дочери Абриль»). В центре повествования — мужчина и женщина, пытающиеся выстроить взаимоотношения на фоне серьезных ментальных травм и непреодолимых проблем с памятью. На завершившемся киносмотре Сарсгаард был отмечен наградой за лучшую мужскую роль.

Действие «Предчувствия» разворачивается в недалеком будущем, где эмоции стали для людей настоящей проблемой. Чтобы избавиться от чувств, главные герои прибегают к помощи инновационной технологии, отправляющей их в прошлые жизни. Режиссером и соавтором сценария является француз Бертран Бонелло («Сен-Лоран. Стиль — это я»).

О датах релиза картин будет объявлено позднее.