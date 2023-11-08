Кино не хуже: 5 успешных книжных экранизаций 2023 года

2 ноября на Netflix выходит сериал «Весь невидимый нам свет» — экранизация одноименно исторического бестселлера писателя Энтони Доррома. В честь премьеры рассказываем про эту и другие важные экранизации книг в 2023 году, на которые стоит обратить внимание.

Исторический роман «Весь невидимый нам свет» вышел в 2014 году и обзавелся своей долгожданной экранизацией только почти 10 лет спустя. Считается, что книга, события которой разворачиваются во время Второй мировой войны, оказалась сложным и многослойным произведением, к которому долго не могли подступиться кинематографисты. Но смелее всех оказался режиссер и сценарист Шон Леви («Главный герой»).

В центре сюжета — казалось бы, обреченные романтические отношения двух подростков: незрячей француженки Мари (дебютирующая в кино Ария Мия Лоберти) и немецкого юноши Вернера (звезда «Тьмы» Луис Хофман). Начавшаяся война разлучает влюбленных друг в друга героев, оказавшихся по разные стороны баррикад. И хотя Вернер не поддерживает фашистский режим, он оказывается скован в своих возможностях противостоять ему и попадает на службу к нацистам. Теперь его задача — совершить как можно меньше зла и воссоединиться со своей возлюбленной Мари. Также в сериале снялись Марк Руффало и Хью Лори.

Весь невидимый нам свет

Мировая премьера драматического байопика Софии Копполы про непростой и во многом болезненный брак Элвиса и Присциллы Пресли состоялась на юбилейном 80-м Венецианском кинофестивале. А до российского проката картина доберется только в начале февраля 2024 года. Но по отзывам международной прессы, высоко оценившей фильм, это тот самый случай, когда релиз стоит ждать.

В центре истории — автобиографичная книга Присциллы Пресли (в девичестве Болье), вдовы короля рок-н-ролла, с которым она познакомилась в 14 лет. Несмотря на существующий романтический ореол вокруг звездной пары, фильм Копполы старается взглянуть на знаменитый союз под новым углом. Насколько это был счастливый и равноправный брак? Насколько Присцилла, находившаяся в тени мужа, была свободна и самодостаточна? И не был ли внешний фасад этого брака точно спланирован для улучшения имиджа Элвиса, который создал семью не по велению сердца, а под давлением своего менеджмента? Венецианская публика и критики остались в восторге от фильма и прочат не только Софии Копполе, но и исполнителям главных ролей, Кэйли Спэни и Джейкобу Элорди, номинации на главные кинопремии, включая «Золотой глобус» и «Оскар».

Присцилла: Элвис и я

Драмеди режиссера Сэмми Коэна — это экранизация подросткового романа писательницы Фионы Розенблум «Ты не приглашена на мою бат-мицву», вышедшего в 2005 году. А сам фильм вышел на Netflix в конце августа и, по признанию многих критиков, стал для Адама Сэндлера одним из лучших проектов в карьере.

Это история про двух девушек-подростков, лучших подруг Стейси и Лидии. Накануне своей бат-мицвы (ритуала празднования совершеннолетия у еврейских девочек) героини ссорятся, не поделив одного парня, к которому испытывают романтический интерес. Адам Сэндлер сыграл роль отца одной из девушек, Дэнни Фридмана, который наблюдает за всеми душевными терзаниями дочери накануне ее инициации во взрослую жизнь. Получилось доброе кино про семью, взросление и волнующий опыт переживания первой любви.

Даже не подумай приходить на мою бат-мицву

Новый фильм легендарного Мартина Скорсезе — экранизация исторического романа американского журналиста и прозаика Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Сюжет и книги, и фильма посвящен массовым убийствам среди коренного населения Америки в округе Осейдж (Оклахома). Книга вышла в 2017 году и сразу стала литературной сенсацией. Ранее на эту же тему был выпущен роман, написанный писательницей из племени чикасо Линдой Хоган под названием «Злой дух», впоследствии номинированный на Пулитцеровскую премию в 1991 году.

По сюжету, вскоре после завершения Первой мировой воны Эрнест Беркхарт (Леонардо ДиКаприо), отслуживший во Франции поваром, приезжает за новой жизнью в Оклахому, где находится крупная резервация индейцев племени осейдж. В тех же краях живет и его дядя Уильям Хэйл (Роберт Де Ниро) — землевладелец и скотопромышленник. Дядя убеждает Эрнеста посвататься к Молли Кайл (Лили Гладстоун), молодой женщине из зажиточной индейской семьи. Его план состоит в том, чтобы земельные права этой семьи со временем перешли к Беркхарту. Но для реализации этого коварного плана должны умереть семья Молли и она сама. В западный прокат картина вышла в конце октября, а позже (точной даты еще нет) выйдет онлайн на Apple TV+.

Убийцы цветочной луны

Один из самых громких релизов 2023 года, который выстоял в «битве» с титанической «Барби» и намерен в ближайшее время также подобраться к $1 млрд кассовых сборов по всему миру. В основе фильма Кристофера Нолана лежит книга Кая Берда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», вышедшая в 2005 году. 700-страничное произведение пытается охватить жизнь и карьеру выдающего физика-ядерщика, который сперва создал оружие массового поражения, а потом ужаснулся собственному творению.

В фильме главную роль исполнил Киллиан Мерфи, который несколько раз до этого сотрудничал с Ноланом, но впервые исполнил в его картине центральную роль. Трехчасовая лента не так дотошно, но тоже основательно фокусируется на периоде судебного разбирательства Роберта Оппенгеймера с американскими властями после реализации «Манхэттенского проекта» и подозрении в его симпатиях к коммунистам. Получился трагический портрет обреченного человека, стремившегося к грандиозным открытиям, но оказавшегося неготовым к губительности их последствий.