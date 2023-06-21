Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли

В отличие от «Элвиса», в этом фильме акцент будет сделан на переживаниях супруги короля рок-н-ролла.

Вслед за масштабным байопиком «Элвис» База Лурмана к выходу готовится еще один фильм, имеющий отношение к Элвису Пресли. Сегодня студия A24 выпустила первый тизер картины «Присцилла», заглавной героиней которого является супруга короля рок-н-ролла. Режиссером и сценаристкой выступает София Коппола, ранее снявшая такие известные фильмы, как «Трудности перевода» и «Мария-Антуанетта».

В основу «Присциллы» легла книга мемуаров самой Присциллы Пресли «Элвис и я», вышедшая в 1985 году. Главных героев сыграли Кейли Спейни («Мейр из Исттауна», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Джейкоб Элорди («Эйфория», «Калейдоскоп поцелуев»).

Тизер носит ознакомительный характер, давая понять общую атмосферу предстоящего фильма. В ролике содержатся фрагменты, отображающие совместную жизнь Присциллы и Элвиса в хронологическом порядке: от знакомства в юности до брака и беременности.

Дата премьеры картины пока не установлена.

«Присцилла» — уже третий совместный проект Копполы и A24 после «Последней капли» (2020) и «Элитного общества» (2013). Кроме того, сейчас Коппола вместе со студией работает над многосерийной экранизацией книги Эдит Уортон «Обряд страны».