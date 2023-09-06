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Киноафиша Рецензии «Присцилла»: Рецензия Киноафиши

«Присцилла»: Рецензия Киноафиши

6 сентября 2023 16:45
«Присцилла»: Рецензия Киноафиши

Элвис Пресли глазами его единственной жены. 

На юбилейном, 80-м Международном кинофестивале показали новую картину Софии Копполы «Присцилла» про жизнь жены Элвиса Пресли во время их недолгого брака. Главные роли исполнили молодая актриса Кейли Спейни и звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди. Рассказываем, как важно иметь две разные истории на киноэкране, чтобы увидеть известных исторических личностей с каждой стороны.

Накладные ресницы, черная подводка, красные ногти, темные волосы, сильный начес и много лака. Никаких принтов на платьях, желательно голубые оттенки, а таблетки утром и вечером по расписанию. Жизнь Присциллы Пресли перевернулась и изменилась на несколько градусов после встречи с одинокой музыкальной фигурой по имени Элвис где-то в Западной Германии. Ей всего лишь 14 лет, когда как он был на целое десятилетие старше. Насколько еще неправильными эти отношения могли быть? Их не волновало.

«Присцилла»: Рецензия Киноафиши
Присцилла

Элвис, как настоящая творческая личность, влюбился с первого взгляда и вел себя совершенно не по возрасту, а больше походил на подростка. Присцилла же вела себя отстраненно и вежливо, лелея внутри себя воспитательные слова родителей, находясь среди незнакомых людей и в чужом доме. Ей просто надо было продержаться один вечер.

Все вышеупомянутое задокументировано знакомыми самого Элвиса и Присциллы, которые были свидетелями зарождения их долгих и сложных отношений. Маленькая невинная деталь об их первых замеченных чувствах для многих останется самым светлым и романтичным моментом в их истории. Такой же атмосферы добивается и София Коппола, стараясь не сильно заниматься субъективизацией фактов, а рассматривать жизнь двух влюбленных людей через женскую перспективу, основываясь на автобиографической книге «Элвис и я» Присциллы Пресли. Что же на самом деле происходило за кулисами всех концертов Короля рок-н-ролла в собственном поместье, где его каждый раз ждала молодая жена после очередного тура?

В прошлом году все обсуждали «Элвиса» База Лурмана, главную роль в котором сыграл Остин Батлер и получил даже «Золотой глобус». Присциллу изображала актриса Оливия ДеДжонг, чья сюжетная линия была проигнорирована экранным временем. Личная жизнь Элвиса полна темных и сомнительных моментов, поэтому легче просто со всех сторон окружить киноисторию каверами песен Пресли и расставить блестящий реквизит. А, и конечно, закончить картину громкой фразой наподобие: «Любовь губит». Оказывается, во всем виновато чувство на букву «л», а не употребление таблеток.

«Присцилла»: Рецензия Киноафиши
Присцилла

Медикаменты тоже фигурируют у Софии Копполы, потому что Элвис подсаживает четырнадцатилетнюю Присциллу на них, так как не хочет видеть ее сонной на уроках. Какая забота от взрослого мужчины — но в фильме нет никакой оценки действий и суждения поступков. Коппола прекрасно понимает, что прошлое уже не изменить, социальную жизнь прошлых поколений не отбелить, поэтому реальность просто необходимо принять и смотреть, как юная Присцилла влюбилась в музыкальную икону и вела жизнь девы Марии в особняке Короля рок-н-ролла.

Девушка взяла на себя роль матери, жены, сестры, психолога, дочери, просто согласившись находиться подле Элвиса Пресли. Музыкант ее одевал, говорил, как краситься, чем интересоваться и в какую школу ходить, но даже ни разу не инсценировал сексуальный контакт и дождался свадьбы. Действительно, любимых девушек не ведут в постель, а просто держат рядом, стараясь обезопасить от какого-либо интима. Только никто не отрицает домашнего насилия, когда в твою сторону бросают деревянные стулья. Элвис Пресли был экспрессивным и неуравновешенным подонком, не просто так же София Коппола пригласила Джейкоба Элоди на роль. Как тебе такое, Баз Лурман?

«Присцилла» Софии Копполы — это настоящий антидот прошлогоднему «Элвису», где на первом плане стоит человек, а не его творчество. Американская режиссерка очень аккуратно выстраивает эпоху середины прошлого века, чтобы не одешевить время. Возраст, года, десятилетия длились совершенно иначе для Элвиса и Пресли. Один из них остался навсегда в ловушке времени, а другая вырвалась за рамки бесконечности. Только на такое не каждая способна.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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