«Присцилла»: Рецензия Киноафиши

На юбилейном, 80-м Международном кинофестивале показали новую картину Софии Копполы «Присцилла» про жизнь жены Элвиса Пресли во время их недолгого брака. Главные роли исполнили молодая актриса Кейли Спейни и звезда сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди. Рассказываем, как важно иметь две разные истории на киноэкране, чтобы увидеть известных исторических личностей с каждой стороны.

Накладные ресницы, черная подводка, красные ногти, темные волосы, сильный начес и много лака. Никаких принтов на платьях, желательно голубые оттенки, а таблетки утром и вечером по расписанию. Жизнь Присциллы Пресли перевернулась и изменилась на несколько градусов после встречи с одинокой музыкальной фигурой по имени Элвис где-то в Западной Германии. Ей всего лишь 14 лет, когда как он был на целое десятилетие старше. Насколько еще неправильными эти отношения могли быть? Их не волновало.

Присцилла

Элвис, как настоящая творческая личность, влюбился с первого взгляда и вел себя совершенно не по возрасту, а больше походил на подростка. Присцилла же вела себя отстраненно и вежливо, лелея внутри себя воспитательные слова родителей, находясь среди незнакомых людей и в чужом доме. Ей просто надо было продержаться один вечер.

Все вышеупомянутое задокументировано знакомыми самого Элвиса и Присциллы, которые были свидетелями зарождения их долгих и сложных отношений. Маленькая невинная деталь об их первых замеченных чувствах для многих останется самым светлым и романтичным моментом в их истории. Такой же атмосферы добивается и София Коппола, стараясь не сильно заниматься субъективизацией фактов, а рассматривать жизнь двух влюбленных людей через женскую перспективу, основываясь на автобиографической книге «Элвис и я» Присциллы Пресли. Что же на самом деле происходило за кулисами всех концертов Короля рок-н-ролла в собственном поместье, где его каждый раз ждала молодая жена после очередного тура?

В прошлом году все обсуждали «Элвиса» База Лурмана, главную роль в котором сыграл Остин Батлер и получил даже «Золотой глобус». Присциллу изображала актриса Оливия ДеДжонг, чья сюжетная линия была проигнорирована экранным временем. Личная жизнь Элвиса полна темных и сомнительных моментов, поэтому легче просто со всех сторон окружить киноисторию каверами песен Пресли и расставить блестящий реквизит. А, и конечно, закончить картину громкой фразой наподобие: «Любовь губит». Оказывается, во всем виновато чувство на букву «л», а не употребление таблеток.

Присцилла

Медикаменты тоже фигурируют у Софии Копполы, потому что Элвис подсаживает четырнадцатилетнюю Присциллу на них, так как не хочет видеть ее сонной на уроках. Какая забота от взрослого мужчины — но в фильме нет никакой оценки действий и суждения поступков. Коппола прекрасно понимает, что прошлое уже не изменить, социальную жизнь прошлых поколений не отбелить, поэтому реальность просто необходимо принять и смотреть, как юная Присцилла влюбилась в музыкальную икону и вела жизнь девы Марии в особняке Короля рок-н-ролла.

Девушка взяла на себя роль матери, жены, сестры, психолога, дочери, просто согласившись находиться подле Элвиса Пресли. Музыкант ее одевал, говорил, как краситься, чем интересоваться и в какую школу ходить, но даже ни разу не инсценировал сексуальный контакт и дождался свадьбы. Действительно, любимых девушек не ведут в постель, а просто держат рядом, стараясь обезопасить от какого-либо интима. Только никто не отрицает домашнего насилия, когда в твою сторону бросают деревянные стулья. Элвис Пресли был экспрессивным и неуравновешенным подонком, не просто так же София Коппола пригласила Джейкоба Элоди на роль. Как тебе такое, Баз Лурман?

«Присцилла» Софии Копполы — это настоящий антидот прошлогоднему «Элвису», где на первом плане стоит человек, а не его творчество. Американская режиссерка очень аккуратно выстраивает эпоху середины прошлого века, чтобы не одешевить время. Возраст, года, десятилетия длились совершенно иначе для Элвиса и Пресли. Один из них остался навсегда в ловушке времени, а другая вырвалась за рамки бесконечности. Только на такое не каждая способна.