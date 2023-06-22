«Феррари» с Адамом Драйвером войдет в конкурс Венецианского кинофестиваля

Также среди вероятных фильмов называются «Присцилла», «Бедные-несчастные» и другие.

Variety огласил несколько фильмов, которые, скорее всего, будут включены в программу юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. По инсайдерской информации, в «меню» киносмотра вошли: байопики «Феррари» Майкла Манна, «Присцилла» Софии Копполы и «Графа» Пабло Ларраина, а также сюрреалистическое фэнтези «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и драма «Память» Мишеля Франко.

«Феррари» является проектом-мечты режиссера «Схватки». В картине исследован самый драматичный жизненный период легендарного конструктора автомобилей. Титульную роль сыграл Адам Драйвер, а его экранными партнерами выступили Шейлин Вудли, Пенелопа Крус, Джек О’Коннелл, Сара Гадон, Гэбриел Леоне и Патрик Демпси.

«Присцилла» — это история жизни Элвиса Пресли и его супруги с точки зрения последней. Центральных персонажей воплотили Джейкоб Элорди и Кейли Спейни. В отличие от масштабного «Элвиса» с Остином Батлером, картина Копполы куда более скромная.

«Графа» — сатирический фильм об Аугусте Пиночете, в котором знаменитый чилийский диктатор изображен в качестве вампира. Актерский состав возглавил Альфредо Кастро.

«Бедные-несчастные» — экранизация романа Аласдера Грея, в постмодернистском ключе переосмысливающая книгу Мэри Шелли о Франкенштейне. В основной актерский состав вошли Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Рами Юссеф, Маргарет Куэлли, Кристофер Эбботт и Марк Руффало.

«Память» — второй англоязычный проект Франко после «Хроника». Съемки проходили в Нью-Йорке. О сюжете пока информации нет. Главные роли сыграли Джессика Честейн и Питер Сарсгаард.

Вне конкурса, по слухам, также будут показаны «Претенденты» Луки Гуаданьино, «Счастливый случай» Вуди Аллена, «Догмен» Люка Бессона и, возможно, «Теория всего» Тимма Крюгера.

Точный список будет оглашен в конце июля. В этом году Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.