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Дэн Бирн
Дэн Бирн Dan Beirne
Киноафиша Персоны Дэн Бирн

Дэн Бирн

Dan Beirne

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Оттава, Канада

Популярные фильмы

Гостевая книга 7.7
Гостевая книга (2017)
Без ума от кино 7.0
Без ума от кино (2022)
Раньше я был смешным 6.7
Раньше я был смешным (2023)

Фильмография Дэн Бирн

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 3 Сериалы 3 Актер 6
Институт
Институт
триллер, ужасы 2025, США
Шкафчик Дэйви и Джонси
Шкафчик Дэйви и Джонси
комедия 2024, Канада
Раньше я был смешным 6.7
Раньше я был смешным I Used to Be Funny
комедия, драма 2023, Канада
Без ума от кино 7
Без ума от кино I Like Movies
комедия 2022, Канада
Тьма 5.6
Тьма The Dark
драма, фэнтези, ужасы 2018, Австрия
Гостевая книга 7.7
Гостевая книга
комедия 2017, США
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
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