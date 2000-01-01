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Дэн Бирн
Dan Beirne
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Персоны
Дэн Бирн
Дэн Бирн
Dan Beirne
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Оттава, Канада
Популярные фильмы
7.7
Гостевая книга
(2017)
7.0
Без ума от кино
(2022)
6.7
Раньше я был смешным
(2023)
Фильмография Дэн Бирн
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2018
2017
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актер
6
Институт
триллер, ужасы
2025, США
Шкафчик Дэйви и Джонси
комедия
2024, Канада
6.7
Раньше я был смешным
I Used to Be Funny
комедия, драма
2023, Канада
7
Без ума от кино
I Like Movies
комедия
2022, Канада
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5.6
Тьма
The Dark
драма, фэнтези, ужасы
2018, Австрия
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7.7
Гостевая книга
комедия
2017, США
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