Новый проникновенный фильм Софии Копполы: доступны первые отзывы о байопике «Присцилла»

На проходящем сейчас очередном Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера еще одной примечательной картины — речь о байопике Софии Копполы «Присцилла». Фильм повествует об отношениях Элвиса Пресли и его жены Присциллы. Как следует из названия, в отличие от «Элвиса» База Лурмана, в проекте Копполы события показаны с точки зрения девушки. Критики благосклонно приняли новый фильм от создательницы «Трудностей перевода» и «Марии-Антуанетты». Ниже приведены фрагменты из рецензий.

Марлоу Стерн, Rolling Stone:

«Люди могут считать ошибкой Копполы обращение к уже изведанной тематике, но с результатом поспорить трудно: это вовлекающее и душераздирающее путешествие в темное сердце знаменитости. Это лучший фильм Копполы со времен «Трудностей перевода».

Ричард Лоусон, Vanity Fair:

«Присцилла» не сенсационна и не приукрашена. Это чувственный, хотя и поверхностный, взгляд на молодую женщину, которая пробуждается ото сна и сталкивается с жизнью наяву».

Николас Барбер, BBC.com:

«Это в меру трогательная и благожелательная дань уважения особе, которая в большинстве байопиков оказывается на втором плане».

Джейн Кроутер, Total Film:

«Интригующий сказ о пылающей любви, токсичной славе и вырастании из мечтаний. «Присцилла» должна понравиться фанатам и развлечь новичков».

Джо-Энн Титмарш, London Evening Standard:

«История Присциллы хорошо известна, и лишь недавно публика увидела ее изложение в байопике База Лурмана «Элвис». Что же постановщица может прибавить к истории Присциллы? Короткий ответ таков: немного».

На данный момент рейтинг «Присциллы» на Rotten Tomatoes составляет 95% положительных отзывов на основе 19 отзывов.