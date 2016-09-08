Скрижали судьбы, 2016

«Скрижали судьбы» является новым фильмом обладателя множества престижных наград и номинанта на «Оскар» Джона Шеридана. Главные роли в его картине исполнили одни из самых востребованных актёров современности: Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»), Тео Джеймс («Дивергент», «Война против всех»), Джек Рейнор («Трансформеры: Эпоха истребления»), Эрик Бана («Звёздный путь», «Троя») и другие.

В центре сюжета фильма «Скрижали судьбы» - Розанна Макналти. Она доживает свои дни в психиатрической лечебнице, но уже никто не помнит, почему она туда угодила. Однако однажды в клинике появляется новый главный врач, который постепенно по кусочкам собирает прошлое героини. Зрителей ждёт история прекрасной молодой женщины, которая пережила самое светлое чувство на Земле, что обернулось для неё мучительной болью и множеством потерь.