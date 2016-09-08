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Скрижали судьбы Скрижали судьбы
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The Secret Scripture

Скрижали судьбы, 2016

2016 / Ирландия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Скрижали судьбы» является новым фильмом обладателя множества престижных наград и номинанта на «Оскар» Джона Шеридана. Главные роли в его картине исполнили одни из самых востребованных актёров современности: Руни Мара («Девушка с татуировкой дракона», «Кэрол»), Тео Джеймс («Дивергент», «Война против всех»), Джек Рейнор («Трансформеры: Эпоха истребления»), Эрик Бана («Звёздный путь», «Троя») и другие.

В центре сюжета фильма «Скрижали судьбы» - Розанна Макналти. Она доживает свои дни в психиатрической лечебнице, но уже никто не помнит, почему она туда угодила. Однако однажды в клинике появляется новый главный врач, который постепенно по кусочкам собирает прошлое героини. Зрителей ждёт история прекрасной молодой женщины, которая пережила самое светлое чувство на Земле, что обернулось для неё мучительной болью и множеством потерь.

- Фильм основан на одноимённом романе Себастьяна Барри «Скрижали судьбы»

- Роль Тео Джеймса изначально предназначалась Джонатану Рису Майерсу («Матч Поинт»)

- Главную роль могла сыграть Джессика Честейн

Розанна Макналти, в молодости – неотразимая жизнелюбивая красавица, большую часть жизни провела в психиатрической клинике. Розанна находилась за решеткой так долго, что уже никто не помнил, почему она там оказалась. Когда в клинике появился очередной главврач, доктор Грин, судьба загадочной пациентки вызвала его особый интерес. Однажды Грин обнаружил спрятанный дневник Розанны. В течение нескольких десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих мемуарах – тайна ее заключения и рассказ о поразительной жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной, трагической…
 

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Джим Шеридан
Джим Шеридан
В ролях
Эрик Бана
Эрик Бана
Руни Мара
Руни Мара
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скрижали судьбы 3 постера
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Скрижали судьбы смотреть онлайн

Скрижали судьбы
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«Скрижали судьбы», снятая по одноименному роману Себастьяна Барри, – жестокая и прекрасная драма, рассказывающая о красоте, способной свети с ума, и слепой, одержимой любви. Трагичная по своей сути, эта картина об одной сломленной судьбе – Розанны Макналти. Когда-то молодая и красивая, она искала убежища от войны в родном городке, невольно очаровывая мужские сердца своим смелым и открытым взглядом. Но сейчас, Розанна – старая женщина, вся белая, будто…
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