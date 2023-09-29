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1993
Отзывы о фильме «1993»
1993
2023 / Россия
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avmur2005
29 сентября 2023, 15:32
Оценка
Непонятно для чего в анонсе откровенно врать про "разрушенную семью". Или писали не видя, что скорее всего.
Подобные "рецезии" просто неприличны! Стыдно!!!
Или до конца не досидел рецензент? Отметился и - на выход?..
Нормальный фильм. Смотреть, конечно, тяжело, поскольку слишуом хорошо помню и 91-й, и 93-й. Понятно, что фильм ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, но резонирует.
Да, время очень тяжёлое. Для тех, кто его не пережил, через всего 30 лет увидеть хотя бы примерно, чтО творилось (и братки, и профессионалы, вынужденные заниматься чем угодно, чтобы выжить, и желание осознать происходящее...) - всё так.
Идите и смотрите САМИ, СВОИМИ глазами. И составляйте СВОЁ мнение!
29 сентября 2023, 15:32
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Киноафиша.инфо
29 сентября 2023, 18:34
в ответ на сообщение
avmur2005 от 29 сентября 2023, 15:32
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
29 сентября 2023, 18:34
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Подобные "рецезии" просто неприличны! Стыдно!!!
Или до конца не досидел рецензент? Отметился и - на выход?..
Нормальный фильм. Смотреть, конечно, тяжело, поскольку слишуом хорошо помню и 91-й, и 93-й. Понятно, что фильм ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, но резонирует.
Да, время очень тяжёлое. Для тех, кто его не пережил, через всего 30 лет увидеть хотя бы примерно, чтО творилось (и братки, и профессионалы, вынужденные заниматься чем угодно, чтобы выжить, и желание осознать происходящее...) - всё так.
Идите и смотрите САМИ, СВОИМИ глазами. И составляйте СВОЁ мнение!
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