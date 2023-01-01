«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова

Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову

Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас

В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»

Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты

Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже

Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?

Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь

Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше

Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)

Тайное стало явным: Пугачева перезахоронила родных