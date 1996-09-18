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Прекрасная Зеленая
Киноафиша Фильмы Прекрасная Зеленая
La belle verte

Прекрасная Зеленая, 1996

1996 / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Мила прибывает на нашу прекрасную зелёную Землю с другой планеты, являющейся прообразом более гармоничной и приближённой к природе жизни. На Земле она знакомится с доктором Максом, его семьёй и другими людьми, на примере которых познаёт всю несуразность нашего современного систематизированного технократического мира. Однако Мила обладает удивительной способностью, она может отключать людей от довлеющей над ними системы, после чего люди становятся теми, кем они являются на самом деле, начинают вести себя искренне, порой абсурдно и несистемно…

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 18 сентября 1996
Возраст 16+
Режиссер
Колин Серро
Колин Серро
В ролях
Колин Серро
Колин Серро
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Джеймс Тьерре
Джеймс Тьерре
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прекрасная Зеленая 1 постер
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