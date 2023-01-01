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Астерикс и Обеликс: Поднебесная Астерикс и Обеликс: Поднебесная
Киноафиша Фильмы Астерикс и Обеликс: Поднебесная Астерикс и Обеликс: Поднебесная, 2023: актеры и роли
Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu Астерикс и Обеликс: Поднебесная 2023 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Астерикс и Обеликс: Поднебесная, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гийом Кане Гийом Кане Guillaume Canet
В ролях
Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Мелани Тьерри Мелани Тьерри Melanie Thierry Гийом Кане Гийом Кане Guillaume Canet Жиль Леллуш Жиль Леллуш Gilles Lellouche
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