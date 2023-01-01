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Астерикс и Обеликс: Поднебесная
Астерикс и Обеликс: Поднебесная, 2023: актеры и роли
Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu
Астерикс и Обеликс: Поднебесная
2023 / Франция
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5.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Астерикс и Обеликс: Поднебесная, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гийом Кане
Guillaume Canet
В ролях
Марион Котийяр
Marion Cotillard
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Мелани Тьерри
Melanie Thierry
Гийом Кане
Guillaume Canet
Жиль Леллуш
Gilles Lellouche
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