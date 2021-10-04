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Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Jonathan Cohen
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Джонатан Коэн
Jonathan Cohen
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Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Джонатана Коэна
Родился в 1981 году. Франция.
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Фильмография Джонатана Коэна
Армия воров
боевик, криминал, ужасы
2021, Германия / США
6.0
Хочу ребёнка
комедия
2019, Франция
6.0
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, драма, фэнтези
2019, Франция / Бельгия
5.0
Новая жизнь Аманды
драма
2018, Франция
6.0
Моя бывшая подружка
комедия, мелодрама
2018, Франция
5.0
Мальчишник в Европе
комедия
2018, Франция
6.0
Ничего себе каникулы!
комедия
2018, Франция
5.0
И смех, и грех
комедия
2017, Франция
0.0
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Зак Снайдер показал три новых постера «Армии воров»
На плакатах запечатлены Дитер и его команда.
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4 октября 2021 11:54
Банковский кассир Дитер мастерски вскрывает сейфы в новом трейлере «Армии воров»
Европейское приключение Дитера и его команды в начале зомби-эпидемии.
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27 сентября 2021 09:50
Зак Снайдер показал первое фото героев приквела «Армии мертвецов»
Возглавили каст Натали Эммануэль и Маттиас Швайгхефер.
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20 октября 2020 11:53
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