Экстремальная работа, 2019

Пятеро копов-неудачников открывают ресторан, чтобы помешать местным наркоторговцам провернуть крупную сделку, и вскоре им приходится выбирать между сохранением прибыльного бизнеса и исполнением своего долга.
После премьеры в Южной Корее в январе 2020 года «Экстремальная работа» собрала на родине больше 120 миллионов долларов. И это неудивительно, учитывая смесь экшена, юмора, романтики и еды — понятий, знакомых и любимых каждым. Нечто подобное уже делал Вуди Аллен в фильме «Мелкие мошенники», но для корейского кинематографа история о прикрытии, ставшем чем-то большим, кажется, свежа и еще интересна.
После очередного провала на службе группа молодых полицейских из отдела по борьбе с наркотиками под предводительством капитана Ко (Рю Сын-нён) получает последний шанс на спасение своей карьеры. Они должны организовать слежку за наркокартелем под прикрытием сотрудников ресторана напротив логова преступников. Однако один из членов команды, детектив Ма (Чин Сон-гю), оказывается талантливым поваром, и вскоре их заведение начинает приносить огромную прибыль. Тогда горе-полицейским приходится решать, что для них важнее: успех ресторана или служебный долг.
В прокате в Южной Корее фильм занял второе место в списке самых кассовых, уступив лишь «Паразитам» с разницей чуть меньше чем 15 миллионов долларов.
За месяц до съемок актер Чин Сон-гю, сыгравший детектива Ма, учился приготовлению куриных крылышек на гриле, чтобы лучше вжиться в роль.
Фильм был снят в Сеуле в период с 29 марта по 19 июля 2018 года.
Спустя четыре месяца после мировой премьеры актер Кевин Харт сообщил о своем намерении снять его ремейк в Голливуде.
Фильм обошелся создателям в 5,8 миллиона долларов.
На 56-й кинопремии «Большой колокол», одной из самых престижных в Южной Корее, картина была номинирована в восьми категориях, в двух из которых выиграла.
Чтобы следить за преступниками полицейские начинают работать под прикрытием в ресторане, неожиданно их заведение становится невероятно популярным. Как только полицейские понимают, что нашли свое настоящее призвание, они выходят на след крупной банды наркоторговцев. Идеальный ресторан или наркоимперия - что выбрать?