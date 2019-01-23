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Экстремальная работа Экстремальная работа
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Geukhanjikeop

Экстремальная работа, 2019

2019 / Корея
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Полицейский под прикрытием становится поваром и находит свое призвание.
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Пятеро копов-неудачников открывают ресторан, чтобы помешать местным наркоторговцам провернуть крупную сделку, и вскоре им приходится выбирать между сохранением прибыльного бизнеса и исполнением своего долга.

После премьеры в Южной Корее в январе 2020 года «Экстремальная работа» собрала на родине больше 120 миллионов долларов. И это неудивительно, учитывая смесь экшена, юмора, романтики и еды — понятий, знакомых и любимых каждым. Нечто подобное уже делал Вуди Аллен в фильме «Мелкие мошенники», но для корейского кинематографа история о прикрытии, ставшем чем-то большим, кажется, свежа и еще интересна.

После очередного провала на службе группа молодых полицейских из отдела по борьбе с наркотиками под предводительством капитана Ко (Рю Сын-нён) получает последний шанс на спасение своей карьеры. Они должны организовать слежку за наркокартелем под прикрытием сотрудников ресторана напротив логова преступников. Однако один из членов команды, детектив Ма (Чин Сон-гю), оказывается талантливым поваром, и вскоре их заведение начинает приносить огромную прибыль. Тогда горе-полицейским приходится решать, что для них важнее: успех ресторана или служебный долг.

 

 

В прокате в Южной Корее фильм занял второе место в списке самых кассовых, уступив лишь «Паразитам» с разницей чуть меньше чем 15 миллионов долларов.

За месяц до съемок актер Чин Сон-гю, сыгравший детектива Ма, учился приготовлению куриных крылышек на гриле, чтобы лучше вжиться в роль.

Фильм был снят в Сеуле в период с 29 марта по 19 июля 2018 года.

Спустя четыре месяца после мировой премьеры актер Кевин Харт сообщил о своем намерении снять его ремейк в Голливуде.

Фильм обошелся создателям в 5,8 миллиона долларов.

На 56-й кинопремии «Большой колокол», одной из самых престижных в Южной Корее, картина была номинирована в восьми категориях, в двух из которых выиграла.

 

 

 

Чтобы следить за преступниками полицейские начинают работать под прикрытием в ресторане, неожиданно их заведение становится невероятно популярным. Как только полицейские понимают, что нашли свое настоящее призвание, они выходят на след крупной банды наркоторговцев. Идеальный ресторан или наркоимперия - что выбрать?

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 сентября 2020
Премьера в мире 23 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
В ролях
Рю Сын-нён
Рю Сын-нён
Хана Мэй Ли
Хана Мэй Ли
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
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Постер фильма Экстремальная работа 5 постеров
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Офицер Ко (Рю Сын-нён) всё приближается к пенсии, хотя за всю свою карьеру он так и не вырос выше капитана. Он работает с обаятельной, но непутёвой командой в отделе по борьбе с наркоторговлей. Дела упорно не получаются, раскрываемость слабая, а те бандиты, которых группа таки ловит, — мелкая сошка. Группа находит логово наркоторговцев, но как оборудовать слежку? Решение приходит экстравагантное: группа выкупает кафе напротив. Но как сделать прикрытие убедительным? Всё верно, работать в…
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