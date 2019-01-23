Экстремальная работа, 2019

Пятеро копов-неудачников открывают ресторан, чтобы помешать местным наркоторговцам провернуть крупную сделку, и вскоре им приходится выбирать между сохранением прибыльного бизнеса и исполнением своего долга.

После премьеры в Южной Корее в январе 2020 года «Экстремальная работа» собрала на родине больше 120 миллионов долларов. И это неудивительно, учитывая смесь экшена, юмора, романтики и еды — понятий, знакомых и любимых каждым. Нечто подобное уже делал Вуди Аллен в фильме «Мелкие мошенники», но для корейского кинематографа история о прикрытии, ставшем чем-то большим, кажется, свежа и еще интересна.

После очередного провала на службе группа молодых полицейских из отдела по борьбе с наркотиками под предводительством капитана Ко (Рю Сын-нён) получает последний шанс на спасение своей карьеры. Они должны организовать слежку за наркокартелем под прикрытием сотрудников ресторана напротив логова преступников. Однако один из членов команды, детектив Ма (Чин Сон-гю), оказывается талантливым поваром, и вскоре их заведение начинает приносить огромную прибыль. Тогда горе-полицейским приходится решать, что для них важнее: успех ресторана или служебный долг.