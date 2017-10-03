Криминальный город, 2017

В 2004 году в китайском квартале Сеула, печально известном высоким уровнем преступности, объявляются три особо борзых мигранта-коллектора и вместо того, чтобы по старинке изымать деньги у должников, сразу убивают главу одной из преступных группировок. Свято место пусто не бывает, и вот уже предводитель троицы Цзян Чэнь руководит этой бандой и пытается отжать бизнес у конкурентов. Местный начальник следственно-оперативной группы Ма Сок-то привык поддерживать худой мир на подконтрольной территории, но Цзян Чэнь мирно жить не хочет.