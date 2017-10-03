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Криминальный город Криминальный город
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Beomjoidosi

Криминальный город, 2017

2017 / Корея
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

В 2004 году в китайском квартале Сеула, печально известном высоким уровнем преступности, объявляются три особо борзых мигранта-коллектора и вместо того, чтобы по старинке изымать деньги у должников, сразу убивают главу одной из преступных группировок. Свято место пусто не бывает, и вот уже предводитель троицы Цзян Чэнь руководит этой бандой и пытается отжать бизнес у конкурентов. Местный начальник следственно-оперативной группы Ма Сок-то привык поддерживать худой мир на подконтрольной территории, но Цзян Чэнь мирно жить не хочет.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 14 июня 2022
Премьера в мире 3 октября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Кан Юн-сон
В ролях
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Чо Джэ-юн
Чхве Гви-хва
Чхве Гви-хва
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Хо Дон-вон
Хо Дон-вон
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Криминальный город
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