Кто скрывается под маской Нью-Йоркского Потрошителя в сериале «Декстер: Воскрешение»? Разбираем популярные теории

Этот герой «Ворониных» всегда любил Веру: и речь не о Косте — убедительная фанатская теория

Без драмы, истерик и семейных интриг: эти 4 легких турецких сериала идеальны для просмотра в последний месяц лета

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой

Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет