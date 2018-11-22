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Бешеный бык Бешеный бык
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Seongnan hwangso

Бешеный бык, 2018

2018 / Корея
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Кан Дон-чхоль когда-то был бандитом, но остепенился: теперь он счастливо женат и работает грузчиком на рыбном рынке. Пытаясь улучшить семейное финансовое положение, мужчина вкладывается в рискованный бизнес, из-за чего жена на него злится. В тот же вечер Дон-чхоль возвращается домой и обнаруживает, что дом в полном разгроме, а любимая пропала. Пытаясь разобраться законными методами, он получает звонок от неизвестного — тот в обмен на крупную сумму советует отказаться от поисков супруги. Придется бывшему бандиту достать старую кожанку и напомнить местной организованной преступности, кого бояться надо.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 22 ноября 2018
Режиссер
Ким Мин-хо
В ролях
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Сон Джи-хё
Ким Сон-о
Ким Сон-о
Ким Мин-джэ
Пэ Ну-ри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бешеный бык 2 постера
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