Бешеный бык, 2018

Кан Дон-чхоль когда-то был бандитом, но остепенился: теперь он счастливо женат и работает грузчиком на рыбном рынке. Пытаясь улучшить семейное финансовое положение, мужчина вкладывается в рискованный бизнес, из-за чего жена на него злится. В тот же вечер Дон-чхоль возвращается домой и обнаруживает, что дом в полном разгроме, а любимая пропала. Пытаясь разобраться законными методами, он получает звонок от неизвестного — тот в обмен на крупную сумму советует отказаться от поисков супруги. Придется бывшему бандиту достать старую кожанку и напомнить местной организованной преступности, кого бояться надо.