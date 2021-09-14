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Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Ma Dong-seok
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Ма Дон-сок
Ma Dong-seok
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Дата рождения
1 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Ма Дон-сок
Родился 1 марта 1971 года. Республика Корея.
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Фильмография Ма Дон-сок
Криминальный город 2
криминал
2022, Корея
7.0
Гангстер, коп и дьявол
боевик, триллер, криминал
2019, Корея
6.0
Извержение
боевик, приключения, триллер
2019, Корея
6.0
Чудесный призрак
комедия, криминал, фэнтези
2018, Корея
6.0
С Богами: Последние 49 дней
драма, фэнтези, приключения
2018, Корея
7.0
Бешеный бык
боевик, криминал, триллер
2018, Корея
6.0
Провинциалы
боевик, криминал, мистика
2018, Корея
6.0
Криминальный город
боевик, криминал, триллер
2017, Корея
7.0
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