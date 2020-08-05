Избави нас от лукавого, 2020

Главный герой Ин-нам раньше работал секретным оперативником в Южной Корее, последние девять лет он настоящий наемный убийца. Он привык быть киллером, но уже мечтает с этим скорее покончить. Ин-нам думает, что, убив в Японии главу якудзы, исполнит свою мечту и уедет жить в Панаму. Там он сможет забыть свои ошибки и обрести, наконец, покой. Внезапно в его планы вмешивается Ён Чжу, бывшая возлюбленная, которую он не видел уже очень давно. В прошлом их связывали особые романтические отношения, но, когда восемь лет назад Ин-наму приказали покинуть Корею, ему также запретили брать девушку с собой.

В Таиланде Ён Чжу обнаруживает пропажу своей дочери. После школы ее должна была забрать няня и, как обычно, отвезти домой. Только вот, кажется, их собственная няня как раз и причастна к похищению девочки. Девушка не знает, что делать, и, помимо полиции, пытается связаться со своим бывшим любовником, умоляя немедленно помочь ей. Уже на следующее утро бывшую девушку Ин-нама убивают, а сам он намерен как можно быстрее разыскать маленькую девочку, которая, вполне вероятно, может быть его родной дочерью.

Тем временем прошлые дела Ин-нама продолжают его преследовать. Брат убитого якудзы жаждет мести и уже выходит на его след. Главный герой тратит все свои силы на поиски пропавшего ребенка, но ему нужно разобраться и с людьми, которые хотят с ним рассчитаться за смерть якудзы.