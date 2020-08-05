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Избави нас от лукавого Избави нас от лукавого
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Daman akeseo guhasoseo

Избави нас от лукавого, 2020

2020 / Корея
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Красочный азиатский боевик для любителей сурового и бескомпромиссного экшна!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой Ин-нам раньше работал секретным оперативником в Южной Корее, последние девять лет он настоящий наемный убийца. Он привык быть киллером, но уже мечтает с этим скорее покончить. Ин-нам думает, что, убив в Японии главу якудзы, исполнит свою мечту и уедет жить в Панаму. Там он сможет забыть свои ошибки и обрести, наконец, покой. Внезапно в его планы вмешивается Ён Чжу, бывшая возлюбленная, которую он не видел уже очень давно. В прошлом их связывали особые романтические отношения, но, когда восемь лет назад Ин-наму приказали покинуть Корею, ему также запретили брать девушку с собой. 

В Таиланде Ён Чжу обнаруживает пропажу своей дочери. После школы ее должна была забрать няня и, как обычно, отвезти домой. Только вот, кажется, их собственная няня как раз и причастна к похищению девочки. Девушка не знает, что делать, и, помимо полиции, пытается связаться со своим бывшим любовником, умоляя немедленно помочь ей. Уже на следующее утро бывшую девушку Ин-нама убивают, а сам он намерен как можно быстрее разыскать маленькую девочку, которая, вполне вероятно, может быть его родной дочерью. 

Тем временем прошлые дела Ин-нама продолжают его преследовать. Брат убитого якудзы жаждет мести и уже выходит на его след. Главный герой тратит все свои силы на поиски пропавшего ребенка, но ему нужно разобраться и с людьми, которые хотят с ним рассчитаться за смерть якудзы. 

Режиссером фильма выступил Хон Вон-чхан. Это его вторая режиссерская работа после картины «Офис» 2015 года. 

Актер Ли Джон-джэ рассказал, что для съемок ему пришлось практиковаться с командой по боевым искусствам. 

Актер Хван Джон-мин, сыгравший главную роль, сказал, что самая сложная сцена была снята в обшарпанном отеле в Таиланде. Узкий коридор сильно затруднял постановку боевых сцен, а жара на улице делала работу утомительной. Во время съемок им помогали специалисты по боевым искусствам. Вместе с режиссером и оператором они пытались отрепетировать сцены так, чтобы никто из актеров не получил травму. 

Хван Джон-мин назвал режиссера Хон Вон-чхана одним из самых трудолюбивых и увлеченных своей работой человеком, которого актер встречал в киноиндустрии. По его словам, производственная команда приложила все усилия, чтобы создать беспрецедентный масштабный боевик.

Картина «Избави нас от лукавого» стала вторым сотрудничеством актеров Хван Джон-мина и Ли Джон-джэ. Их обоих также можно увидеть в фильме «Новый мир» (2013).

По словам Хван Джон-мина, каждая страна в фильме задает определенный характер персонажу. Например, когда действие происходит в Японии, картина имеет общий серый тон. Когда Ин-нам приезжает в Корею, цветокоррекция становите темнее, а в Таиланде во время выполнения последней миссии в сценах преобладают красные оттенки.  Актер объяснил, что именно красный цвет лучше всего представляет личность его персонажа.

Почти все сцены были сняты в Таиланде. 

Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наёмным убийцей. После выполнения последнего задания - убийства главы клана якудза - он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнаёт, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребёнка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата - того самого якудза.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера онлайн 31 декабря 2020
Премьера в мире 5 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Хон Вон-чхан
Хон Вон-чхан
В ролях
Хван Джон-мин
Хван Джон-мин
Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Пак Чон-мин
Пак Чон-мин
Пак Со-и
Пак Со-и
Чхве Хи-со
Чхве Хи-со
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Избави нас от лукавого 3 постера
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Наемный убийца Ин-нам (Хван Джон-мин) выполнил последнее дело – убил лидера клана якудза, после чего решил отойти от дел и уехать в Панаму. Однако просто так уйти на пенсию у него не получается. Его бывшую девушку убили, а ее дочку похитили. Ин-нам отправляется на поиски, но ситуация осложняется тем, что он сам теперь цель. Брат убитого им якудза намерен найти Ин-нама и отомстить. Цепочка событий приводит обоих героев в Таиланд. «Избави нас от лукавого» сочетает в себе две…
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dotaspb87 11 декабря 2020, 17:07
Хороший боевик. Отличные драки в стиле олд боя, качественный злодей, динамичный сюжет. Чем то похож на лиона. Рекомендую для просмотра 7.5 из 10
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12 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века Подборка для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с корейским кино.
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3 декабря 2020 11:00
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