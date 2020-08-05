Избави нас от лукавого, 2020

Главный герой Ин-нам раньше работал секретным оперативником в Южной Корее, последние девять лет он настоящий наемный убийца. Он привык быть киллером, но уже мечтает с этим скорее покончить. Ин-нам думает, что, убив в Японии главу якудзы, исполнит свою мечту и уедет жить в Панаму. Там он сможет забыть свои ошибки и обрести, наконец, покой. Внезапно в его планы вмешивается Ён Чжу, бывшая возлюбленная, которую он не видел уже очень давно. В прошлом их связывали особые романтические отношения, но, когда восемь лет назад Ин-наму приказали покинуть Корею, ему также запретили брать девушку с собой.
В Таиланде Ён Чжу обнаруживает пропажу своей дочери. После школы ее должна была забрать няня и, как обычно, отвезти домой. Только вот, кажется, их собственная няня как раз и причастна к похищению девочки. Девушка не знает, что делать, и, помимо полиции, пытается связаться со своим бывшим любовником, умоляя немедленно помочь ей. Уже на следующее утро бывшую девушку Ин-нама убивают, а сам он намерен как можно быстрее разыскать маленькую девочку, которая, вполне вероятно, может быть его родной дочерью.
Тем временем прошлые дела Ин-нама продолжают его преследовать. Брат убитого якудзы жаждет мести и уже выходит на его след. Главный герой тратит все свои силы на поиски пропавшего ребенка, но ему нужно разобраться и с людьми, которые хотят с ним рассчитаться за смерть якудзы.
Режиссером фильма выступил Хон Вон-чхан. Это его вторая режиссерская работа после картины «Офис» 2015 года.
Актер Ли Джон-джэ рассказал, что для съемок ему пришлось практиковаться с командой по боевым искусствам.
Актер Хван Джон-мин, сыгравший главную роль, сказал, что самая сложная сцена была снята в обшарпанном отеле в Таиланде. Узкий коридор сильно затруднял постановку боевых сцен, а жара на улице делала работу утомительной. Во время съемок им помогали специалисты по боевым искусствам. Вместе с режиссером и оператором они пытались отрепетировать сцены так, чтобы никто из актеров не получил травму.
Хван Джон-мин назвал режиссера Хон Вон-чхана одним из самых трудолюбивых и увлеченных своей работой человеком, которого актер встречал в киноиндустрии. По его словам, производственная команда приложила все усилия, чтобы создать беспрецедентный масштабный боевик.
Картина «Избави нас от лукавого» стала вторым сотрудничеством актеров Хван Джон-мина и Ли Джон-джэ. Их обоих также можно увидеть в фильме «Новый мир» (2013).
По словам Хван Джон-мина, каждая страна в фильме задает определенный характер персонажу. Например, когда действие происходит в Японии, картина имеет общий серый тон. Когда Ин-нам приезжает в Корею, цветокоррекция становите темнее, а в Таиланде во время выполнения последней миссии в сценах преобладают красные оттенки. Актер объяснил, что именно красный цвет лучше всего представляет личность его персонажа.
Почти все сцены были сняты в Таиланде.
Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наёмным убийцей. После выполнения последнего задания - убийства главы клана якудза - он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнаёт, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребёнка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата - того самого якудза.