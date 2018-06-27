Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Обычная старшеклассница пережила потерю памяти, после чего девушку удочерила пожилая пара. Вроде бы, жизнь начала налаживаться, но однажды неподалеку от ее дома происходит убийство, а после героиня встречает человека, утверждающего, что убийство — ее рук дело. Обычная старшеклассница оказывается запрограммированной убийцей, результатом секретных экспериментов.
|27 июля 2018
|Вьетнам
|27 июня 2018
|Канада
|R
|27 июня 2018
|Мексика
|B-15
|27 июня 2018
|Южная Корея