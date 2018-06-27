Оповещения от Киноафиши
Ведьма

Manyeo / The Witch: Part 1. The Subversion 18+
О фильме

Обычная старшеклассница пережила потерю памяти, после чего девушку удочерила пожилая пара. Вроде бы, жизнь начала налаживаться, но однажды неподалеку от ее дома происходит убийство, а после героиня встречает человека, утверждающего, что убийство — ее рук дело. Обычная старшеклассница оказывается запрограммированной убийцей, результатом секретных экспериментов.

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 3 ноября 2018
Премьера в мире 27 июня 2018
Дата выхода
27 июля 2018 Вьетнам
27 июня 2018 Канада R
27 июня 2018 Мексика B-15
27 июня 2018 Южная Корея
Бюджет $5 500 000
Сборы в мире $24 343 708
Производство Goldmoon Film, Peppermint & Company
Другие названия
Manyeo, The Witch: Part 1 - The Subversion, The Witch: Part 1. The Subversion, La bruja: Parte 1 - La subversión, A Bruxa: Parte 1 - A Subversão, Garota em Chamas: Rebelião, İntikam, Nõid, Sát Thủ Nhân Tạo, The Witch 魔女, The Witch: Subversion, Wiedźma, Ведьма, Відьма, 魔女, 魔女首部曲：毀壞, 魔女首部曲：誕生
Режиссер
Пак Хун-джон
В ролях
Ким Да-ми
Ким Да-ми
Чо Мин-Су
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
