Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кооперация Кооперация
Киноафиша Фильмы Кооперация
Gongjo

Кооперация, 2017

2017 / Корея
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Полковник погранслужбы Северной Кореи Чха Ги-сон занимался поставкой контрабандного оружия для армии, но однажды решил воспользоваться положением и начал возить через границу ещё и наркотики. Был в этом уличен, разжалован, лишен всех регалий. Чтобы отомстить режиму чучхе (в том числе за погибшую в тюрьме жену) бывший полковник выкрал сделанные Пхеньяном клише для печатания фальшивых долларов, намереваясь выгодно продать их за рубежом.

Если на Западе (или хотя бы в Сеуле) узнают о том, что северяне пытаются обвалить американскую валюту, это может стать началом политического скандала. По этой причине в погоню за беглецом отправлен офицер внутренних сил Лим Чхоль-рён, у которого тот ещё и убил жену. Беглец находится нынче в Сеуле, поэтому впервые в истории отношений Севера и Юга следователи двух стран должны работать вместе. С одним лишь условием: детектив сеульской полиции Кан Джин-тхэ и его начальство не должны ничего знать о пропавших клише.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 18 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Ким Сон-хун
В ролях
Хён Бин
Ю Хэ-джин
Ким Джу-Хек
Чан Ён-нам
Пак Мин-ха
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кооперация 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Кооперация смотреть онлайн

Кооперация
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши