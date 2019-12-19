Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Извержение Извержение
Киноафиша Фильмы Извержение
Baekdusan

Извержение, 2019

2019 / Корея
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Приключенческий южнокорейский боевик о смертоносном извержении вулкана
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Пэкту — вулкан, расположенный на границе Северной и Южной Кореи. В течение сотен лет горный массив пребывал в спячке. Но внезапное извержение в наши дни оборачивается крупнейшим землетрясением в национальной истории. Чтобы защитить граждан, южнокорейское правительство готовится к осуществлению самоубийственной миссии, от исхода которой зависит будущее всего полуострова.

«Извержение» — главный блокбастер десятилетия в Южной Корее, на производство которого были потрачены рекордные деньги. Режиссерами Ли Хэ-джуну и Ким Бен-со удалось создать зрелищный фильм-катастрофу, не уступающий голливудским аналогам, о чем свидетельствуют колоссальные кассовые сборы и позитивные отзывы в прессе. 

В результате разрушительного землетрясения, вызванного извержением вулкана Пэкту, начинается пеплопад. Число жертв достигает небывалой отметки. Ученые не сомневаются: это еще не всё. Чтобы предотвратить следующую катастрофу, Чон Ю Кен (Чон Хе-джин) разрабатывает секретную операцию, основанную на теории профессора Кан Бон Рэ (Ма Дон-сок), посвятившего изучению Пэкту внушительную часть жизни.

Группе спецназовцев-саперов во главе с Чо Ин Чаном (Ха Джон-у) необходимо проникнуть на вражескую территорию и заложить у основания горы бомбу. В этом непростом деле команду сопровождает шпион Ли Чжун Пхен (Ли Бен-хон), работающий под прикрытием в Северной Корее. Помимо борьбы с природной стихией герои сразятся с местными военными, получившими приказ стрелять на поражение. Есть ли у Чо Ина и его коллег шансы на успех?

 

 

На момент премьеры кинофильм «Извержение» стал самым дорогим в южнокорейской истории. Его бюджет составил рекордные 22 миллиона долларов. В 2020 году на экраны вышел сай-фай боевик «Космические чистильщики» Чо Сон-хи для стриминга Netflix, стоивший 21 миллион долларов, однако превзойти рекорд «Извержения» ему так и не удалось. 

Режиссер Ли Хэ-джун до этого работал сценаристом. Среди его наиболее известных проектов числятся «Трудный день» и «Дневник полярной экспедиции». Второй постановщик Ким Бен-со построил карьеру в другой сфере кинопроизводства. Он являлся оператором франшизы «С Богами» и сотрудничал с Хэ-джуном на съемочной площадке «Робинзона на Луне».

В мировом прокате лента «Извержение» собрала 65 миллионов долларов, тогда как количество зрителей в первый уикэнд превысило 2 миллиона.

Съемки завершились 21 июля 2019 года и заняли пять месяцев. Премьера в Южной Корее состоялась 19 декабря.

Роль профессора Кан Бон Рэ воплотил знаменитый актер Ма Дон-Сок. Он появлялся в нескольких международных хитах, в том числе зомби-хорроре «Поезд в Пусан», криминальной драме «Гангстер, коп и дьявол» и фантастике «Вирус».

Музыку написал Пан Джун-сок, прежде сотрудничавший с Бен-со на дилогии «С Богами». Также его саундтрек звучал в политическом триллере Пак Чхан-ука «Объединенная зона безопасности» о напряженных взаимоотношениях Южной и Северной Кореи. Главную роль в нем исполнил Ли Бен-хон, сыгравший в «Извержении» двойного агента Ли Чжун Пхена.

Вулкан горы Пэкту, находящейся на территории Северной Кореи, начинает извергаться, происходят сильные землетрясения, что в самом ближайшем будущем грозит разрушением половины Корейского полуострова. Правительство Южной Кореи решает реализовать безумный план одного учёного: доставить в шахту горы Пэкту ядерную бомбу, взорвать её и тем самым уменьшить давление магмы. А поскольку на Юге нет ядерной программы, ответственное задание поручается сапёрной команде — вызволить из застенков северного агента и с ним пробраться на секретную базу коммунистического соседа.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 мая 2021
Премьера онлайн 26 июня 2020
Премьера в мире 19 декабря 2019
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Хэ Чжун Ли
Хэ Чжун Ли
В ролях
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Ха Джон-у
Ха Джон-у
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Извержение 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Извержение смотреть онлайн

Извержение
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вулкан Пэктусан, находящийся на границе КНДР и КНР, просыпается впервые более чем за сто лет. Сильнейшее извержение не только вызывает землетрясения по всему корейскому полуострову, но и угрожает засыпать весь регион пеплом. На пороге катастрофы правительство Южной Кореи решается на отчаянный шаг – взорвать бомбу внутри горы, чтобы тем самым ослабить будущее сверхсильное извержение. Но для исполнения плана нужна ядерная бомба. Своей ядерной программы у Сеула нет, поэтому капитану Чангу…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьеры мая: Самый кассовый фильм 2020 года, возвращение «Форсажа» и перезапуск «Пилы» 6 мая в кинотеатрах выходит «Прабабушка лёгкого поведения». А для тех, кто решил избежать просмотра этого шедевра, есть немало альтернативных вариантов.
Написать
30 апреля 2021 11:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши