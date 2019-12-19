Извержение, 2019

Пэкту — вулкан, расположенный на границе Северной и Южной Кореи. В течение сотен лет горный массив пребывал в спячке. Но внезапное извержение в наши дни оборачивается крупнейшим землетрясением в национальной истории. Чтобы защитить граждан, южнокорейское правительство готовится к осуществлению самоубийственной миссии, от исхода которой зависит будущее всего полуострова.
«Извержение» — главный блокбастер десятилетия в Южной Корее, на производство которого были потрачены рекордные деньги. Режиссерами Ли Хэ-джуну и Ким Бен-со удалось создать зрелищный фильм-катастрофу, не уступающий голливудским аналогам, о чем свидетельствуют колоссальные кассовые сборы и позитивные отзывы в прессе.
В результате разрушительного землетрясения, вызванного извержением вулкана Пэкту, начинается пеплопад. Число жертв достигает небывалой отметки. Ученые не сомневаются: это еще не всё. Чтобы предотвратить следующую катастрофу, Чон Ю Кен (Чон Хе-джин) разрабатывает секретную операцию, основанную на теории профессора Кан Бон Рэ (Ма Дон-сок), посвятившего изучению Пэкту внушительную часть жизни.
Группе спецназовцев-саперов во главе с Чо Ин Чаном (Ха Джон-у) необходимо проникнуть на вражескую территорию и заложить у основания горы бомбу. В этом непростом деле команду сопровождает шпион Ли Чжун Пхен (Ли Бен-хон), работающий под прикрытием в Северной Корее. Помимо борьбы с природной стихией герои сразятся с местными военными, получившими приказ стрелять на поражение. Есть ли у Чо Ина и его коллег шансы на успех?
На момент премьеры кинофильм «Извержение» стал самым дорогим в южнокорейской истории. Его бюджет составил рекордные 22 миллиона долларов. В 2020 году на экраны вышел сай-фай боевик «Космические чистильщики» Чо Сон-хи для стриминга Netflix, стоивший 21 миллион долларов, однако превзойти рекорд «Извержения» ему так и не удалось.
Режиссер Ли Хэ-джун до этого работал сценаристом. Среди его наиболее известных проектов числятся «Трудный день» и «Дневник полярной экспедиции». Второй постановщик Ким Бен-со построил карьеру в другой сфере кинопроизводства. Он являлся оператором франшизы «С Богами» и сотрудничал с Хэ-джуном на съемочной площадке «Робинзона на Луне».
В мировом прокате лента «Извержение» собрала 65 миллионов долларов, тогда как количество зрителей в первый уикэнд превысило 2 миллиона.
Съемки завершились 21 июля 2019 года и заняли пять месяцев. Премьера в Южной Корее состоялась 19 декабря.
Роль профессора Кан Бон Рэ воплотил знаменитый актер Ма Дон-Сок. Он появлялся в нескольких международных хитах, в том числе зомби-хорроре «Поезд в Пусан», криминальной драме «Гангстер, коп и дьявол» и фантастике «Вирус».
Музыку написал Пан Джун-сок, прежде сотрудничавший с Бен-со на дилогии «С Богами». Также его саундтрек звучал в политическом триллере Пак Чхан-ука «Объединенная зона безопасности» о напряженных взаимоотношениях Южной и Северной Кореи. Главную роль в нем исполнил Ли Бен-хон, сыгравший в «Извержении» двойного агента Ли Чжун Пхена.
Вулкан горы Пэкту, находящейся на территории Северной Кореи, начинает извергаться, происходят сильные землетрясения, что в самом ближайшем будущем грозит разрушением половины Корейского полуострова. Правительство Южной Кореи решает реализовать безумный план одного учёного: доставить в шахту горы Пэкту ядерную бомбу, взорвать её и тем самым уменьшить давление магмы. А поскольку на Юге нет ядерной программы, ответственное задание поручается сапёрной команде — вызволить из застенков северного агента и с ним пробраться на секретную базу коммунистического соседа.