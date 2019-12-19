Извержение, 2019

Пэкту — вулкан, расположенный на границе Северной и Южной Кореи. В течение сотен лет горный массив пребывал в спячке. Но внезапное извержение в наши дни оборачивается крупнейшим землетрясением в национальной истории. Чтобы защитить граждан, южнокорейское правительство готовится к осуществлению самоубийственной миссии, от исхода которой зависит будущее всего полуострова.

«Извержение» — главный блокбастер десятилетия в Южной Корее, на производство которого были потрачены рекордные деньги. Режиссерами Ли Хэ-джуну и Ким Бен-со удалось создать зрелищный фильм-катастрофу, не уступающий голливудским аналогам, о чем свидетельствуют колоссальные кассовые сборы и позитивные отзывы в прессе.

В результате разрушительного землетрясения, вызванного извержением вулкана Пэкту, начинается пеплопад. Число жертв достигает небывалой отметки. Ученые не сомневаются: это еще не всё. Чтобы предотвратить следующую катастрофу, Чон Ю Кен (Чон Хе-джин) разрабатывает секретную операцию, основанную на теории профессора Кан Бон Рэ (Ма Дон-сок), посвятившего изучению Пэкту внушительную часть жизни.

Группе спецназовцев-саперов во главе с Чо Ин Чаном (Ха Джон-у) необходимо проникнуть на вражескую территорию и заложить у основания горы бомбу. В этом непростом деле команду сопровождает шпион Ли Чжун Пхен (Ли Бен-хон), работающий под прикрытием в Северной Корее. Помимо борьбы с природной стихией герои сразятся с местными военными, получившими приказ стрелять на поражение. Есть ли у Чо Ина и его коллег шансы на успех?