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Евгений Антропов

Евгений Антропов
Евгений Антропов
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Дата рождения
17 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Евгения Антропова

Евгений Антропов родился 17 сентября 1986 года в Москве. Юные годы он провел в мореходном училище, однако позже занялся бизнесом. Воспитанием Евгения и его младшего брата в основном занималась мама. Ранние годы жизни Жени протекали стандартным образом: сначала ходил в детский сад, потом окончил школу. Сведений о частной жизни актера немного: Евгений мало общается с журналистами и рассказывает о своих родных.

Получив аттестат зрелости, Евгений с первой попытки стал студентом факультета режиссуры ГИТИСа, который успешно окончил в 2008 году. 

Евгений впервые появился на большом экране в 2007 году, еще учась на выпускном курсе. Его дебютной киноработой стала картина «Кремень» Алексея Мизгирева, Антропову досталась главного героя. После у него было еще несколько работ, среди которых роль в сериале «Черные волки» с Сергеем Безруковым.

В ходе съемок своей первой ленты «Кремень» Евгений встретил юную актрису Анастасию Безбородову. Несмотря на то, что в сериале у возлюбленных все закончилось не самым лучшим образом, в реальности судьба распорядилась иначе. Евгений и Анастасия связали себя супружескими узами и уже воспитывают двоих детей – Петю и Пашу.

Интересные факты о Евгении Антропове
  • В «Чудотворце» Антропов исполняет роль младшего брата главного героя, которого на экране воплотил Филипп Янковский. У юноши сохранились теплые воспоминания о своем именитом коллеге. Евгений отмечал, что тот не перетягивал на себя одеяло и общался с ним на равных;
  • Действие в «Чудотворце» развивается в 1989 году. Готовясь к роли, Антропов целыми днями слушал легенд русского рока, модных в те годы, – от Кипелова до Цоя. Он и режиссера просил поставить песню Кинчева в саундтрек, чтобы можно было лучше погрузиться в атмосферу того времени;
  • Актер часто говорит, что съемки в кино являются для него увлечением. Свое истинное призвание юноша видит в театре, где оказывается перед живой аудиторией.
Фильмография Евгения Антропова
Обратимая реальность
Обратимая реальность
фантастика, триллер 2022, Россия
5.0
Многоэтажка
Многоэтажка
триллер, драма 2022, Россия
0.0
1941. Крылья над Берлином
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.0
Грешник
Грешник
драма 2014, Россия
5.0
Кремень
Кремень
драма 2007, Россия
7.0
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