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Мария Карпова
Мария Карпова Mariya Karpova
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Мария Карпова

Mariya Karpova

Дата рождения
18 января 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Саратов, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
В каком театре играет

Популярные фильмы

Секс. До и после 7.5
Секс. До и после (2023)
Картины дружеских связей 7.0
Картины дружеских связей (2025)
Дорога на Берлин 6.9
Дорога на Берлин (2015)

Фильмография Марии Карповой

Хоспис
драма 2026, Россия
Как пережить брак
драма, комедия 2026, Россия
Между нами химия 6.6
Между нами химия
драма, комедия 2025, Россия
Картины дружеских связей 7
Картины дружеских связей
драма, комедия 2025, Россия
Смотреть трейлер
Я знаю, кто тебя убил 6.8
Я знаю, кто тебя убил
детектив, триллер 2024, Россия
Игры 6.1
Игры
драма, спорт 2024, Россия
Операция «Холодно» 6.3
Операция «Холодно» Operatsiya «Kholodno»
комедия 2024, Россия
Смотреть трейлер
Секс. До и после 7.5
Секс. До и после
драма, комедия 2023, Россия
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Другие проекты Марии Карповой
Механика любви
16+

Механика любви

Билеты
Мужья и жёны
18+

Мужья и жёны

Билеты
Далёкая Радуга
16+

Далёкая Радуга

Билеты
Новости о Марии Карповой
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