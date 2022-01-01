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Наталья Швец
Наталья Швец
О персоне
Фильмография
Наталья Швец
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Дата рождения
28 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Севастополь, СССР (Крым)
Биография Натальи Швец
Родилась 28 марта 1979 года. Севастополь, СССР (Крым).
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Фильмография Натальи Швец
Скольжение
триллер
2013, Россия
5.0
О чем еще говорят мужчины
комедия
2011, Россия
7.0
Обратный путь
мелодрама
2010, Россия
5.0
Блюз-кафе
2010, Россия
0.0
Время радости
комедия
2008, Россия
0.0
Знаки любви
мелодрама, сказка, комедия
2006, Россия
4.0
Превращение
мистика, драма
2002, Россия
7.0
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