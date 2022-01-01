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Наталья Швец

Наталья Швец
Наталья Швец
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Дата рождения
28 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Севастополь, СССР (Крым)
Биография Натальи Швец

Родилась 28 марта 1979 года. Севастополь, СССР (Крым).

Фильмография Натальи Швец
Скольжение
Скольжение
триллер 2013, Россия
5.0
О чем еще говорят мужчины
О чем еще говорят мужчины
комедия 2011, Россия
7.0
Обратный путь
Обратный путь
мелодрама 2010, Россия
5.0
Блюз-кафе
Блюз-кафе
2010, Россия
0.0
Время радости
Время радости
комедия 2008, Россия
0.0
Знаки любви
Знаки любви
мелодрама, сказка, комедия 2006, Россия
4.0
Превращение
Превращение
мистика, драма 2002, Россия
7.0
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