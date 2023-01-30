Наша рецензия

Антон Калашников (Денис Никифоров) — поджарый мужчина средних лет. Он трудится пожарным и каждый день сталкивается с опасностью, но успешно противостоит ей и бросается в пылающее здание, чтобы спасать людей. В семейной жизни Антона случился разлад: уже несколько лет он с женой в разводе. Тем не менее пара, живя раздельно, воспитывает 14-летнюю дочь. Кира (Дарья Щербакова) — типичный подросток с обычным коктейлем проблем из неуверенности, максимализма и сомнений. Она живет на…