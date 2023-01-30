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Многоэтажка Многоэтажка
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Многоэтажка 2022 / Россия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Многоэтажка»

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Наша рецензия

Антон Калашников (Денис Никифоров) — поджарый мужчина средних лет. Он трудится пожарным и каждый день сталкивается с опасностью, но успешно противостоит ей и бросается в пылающее здание, чтобы спасать людей. В семейной жизни Антона случился разлад: уже несколько лет он с женой в разводе. Тем не менее пара, живя раздельно, воспитывает 14-летнюю дочь. Кира (Дарья Щербакова) — типичный подросток с обычным коктейлем проблем из неуверенности, максимализма и сомнений. Она живет на…

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Виктор Крапивин 30 января 2023, 15:00
Оценка
Классный фильм, который к сожалению почти не был в прокате и не рекламировался на ТВ. Все неясности и непонятности в начале фильма раскрываются к завершению. Хорошо показано как мы закрываемся в своем личном небольшом мирочке и плюем на все, что якобы нас не касается. Посмотреть этот фильм нужно каждому. Только смотреть надо внимательно!!!
30 января 2023, 15:00 Ответить
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