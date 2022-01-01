Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Апгрейд. Цифровой солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Паразит
Киноафиша Фильмы Паразит
Parasite

Паразит, 1982

1982 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 12 марта 1982
Премьера в мире 12 марта 1982
Возраст 16+
Режиссер
Чарлз Бэнд
В ролях
Роберт Глаудини
Деми Мур
Деми Мур
Лука Берковичи
Джеймс Дэвидсон
Эл Фэнн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Субстанция
0
Постер фильма Паразит 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Хранитель тайн
Хранитель тайн
2022, Испания / Аргентина / Германия, триллер
Эра выживания
Эра выживания
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Безумная дорога
Безумная дорога
2021, Австралия, боевик, ужасы
Решение уйти
Решение уйти
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Далекие близкие
Далекие близкие
2022, Россия, драма
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Related video
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Приложение киноафиши