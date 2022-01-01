Паразит, 1982

Жанр: фантастика ужасы В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 4 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 1982 Премьера в России 12 марта 1982 Премьера в мире 12 марта 1982 Возраст 16+ Режиссер Чарлз Бэнд В ролях Роберт Глаудини Деми Мур Лука Берковичи Джеймс Дэвидсон Эл Фэнн Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Субстанция 0 2 постера

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