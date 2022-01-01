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Паразит
Parasite
Паразит, 1982
1982 / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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Жанр:
фантастика
ужасы
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6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1982
Премьера в России
12 марта 1982
Премьера в мире
12 марта 1982
Возраст
16+
Режиссер
Чарлз Бэнд
В ролях
Роберт Глаудини
Деми Мур
Лука Берковичи
Джеймс Дэвидсон
Эл Фэнн
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