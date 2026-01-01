Меню
Оскар 2025
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Победитель
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Best Director, Motion Picture
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2024
Полуночное безумие
Победитель
