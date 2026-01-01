Меню
Награды и номинации фильма Субстанция 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Победитель
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
 Best Director, Motion Picture
Номинант
 Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2024 Кинофестиваль в Торонто 2024
Полуночное безумие
Победитель
