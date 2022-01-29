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Когда поведение Томаса (Виктор Бельмондо) окончательно выходит за рамки всяких приличий, его отец доктор Рейнхард (Жерар Ланвен) вынужден поставить сыну ультиматум: либо он помогает ему с одним из пациентов, либо выметается из его дома и забывает отцовский номер телефона. Парень ожидаемо предпочитает первый вариант, и этот выбор приводит его к знакомству, а позже и к дружбе с 12-летним Маркусом (дебют Йоанна Элунду) – тяжелобольным мальчиком, который за свою пока еще короткую жизнь не…