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9 причин, чтобы жить 9 причин, чтобы жить
Киноафиша Фильмы 9 причин, чтобы жить Отзывы о фильме «9 причин, чтобы жить»
Envole-moi 9 причин, чтобы жить 2021 / Франция / Италия
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «9 причин, чтобы жить»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда поведение Томаса (Виктор Бельмондо) окончательно выходит за рамки всяких приличий, его отец доктор Рейнхард (Жерар Ланвен) вынужден поставить сыну ультиматум: либо он помогает ему с одним из пациентов, либо выметается из его дома и забывает отцовский номер телефона. Парень ожидаемо предпочитает первый вариант, и этот выбор приводит его к знакомству, а позже и к дружбе с 12-летним Маркусом (дебют Йоанна Элунду) – тяжелобольным мальчиком, который за свою пока еще короткую жизнь не…

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Ольга Иванова 29 января 2022, 07:09
Уже был очень хороший фильм с таким же сюжетом Это Чертово Сердце. Кроме римейков уже ничего не умеют?
29 января 2022, 07:09 Ответить
Татьяна Овчинникова 21 июля 2022, 17:12
Оценка
Хороший добрый фильм
21 июля 2022, 17:12 Ответить
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