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Жерар Ланвен
Жерар Ланвен
Gérard Lanvin
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Жерар Ланвен
Gérard Lanvin
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Дата рождения
21 июня 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Жерар Ланвен
Родился 21 июня 1950 года. Булонь-Бийанкур, Франция.
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Фильмография Жерар Ланвен
9 причин, чтобы жить
комедия, драма
2021, Франция / Италия
6.0
Бронкс
боевик, криминал, триллер
2020, Франция
6.0
Лучший урожай
драма
2015, Франция
5.0
Кольт 45
боевик, триллер, криминал, драма
2014, Бельгия / Франция
5.0
Анжелика, маркиза ангелов
исторический, мелодрама, приключения
2013, Франция
6.0
Неприкасаемые
криминал
2011, Франция
7.0
Три часа на побег
боевик, триллер
2010, Франция
6.0
Очень специальный репортаж
комедия
2009, Франция
7.0
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