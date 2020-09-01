Холостяк на свадьбе, 2020

Болезненное расставание с девушкой, которая не отвечает на сообщения, семейное торжество, во время которого будущий зять пристает с просьбой придумать какую-нибудь трогательную речь на свадьбе, и ворох утомительных разговоров. С таким набором обстоятельств 35-летний Адриан проводит этот вечер.

Прошло 38 дней с тех пор, как девушка Адриана Соня прекратила их отношения без каких-либо объяснений. За несколько часов до ужина в честь грядущего брака сестры парень решает нарушить молчание, отправив бывшей сообщение с предложением попробовать всё сначала, но ответа нет.

Пока за столом идет обсуждение преимуществ полов с подогревом, разум Адриана целиком захвачен проклятым мобильником, который всё так же сохраняет тревожную тишину. Единственное, что отвлекает его от мыслей о Соне, становится поводом для нового беспокойства – жених сестры просит его произнести тост. Едва не подавившись куском баранины, Адриан в первую очередь пытается придумать, как отвертеться от обязательства, но выбора, судя по всему, у него нет.

С тоской подбирая слова для будущей речи, Адриан начинает воображать свое выступление в форматах, выходящих за рамки семейного застолья. Под влиянием личных неудач в голову ему лезут совсем безрадостные признания, но остановить лавину колкостей он уже не в силах.

Разрушающие «четвертую стену» монологи перед камерой сплетаются с голосами родней за столом, воспоминаниями и проекциями безрадостного будущего в меланхоличной комедии о том, как трудно иногда пережить всего один вечер, если именно на нем тебя настигает рефлексия на тему собственных неудач.