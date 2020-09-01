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Холостяк на свадьбе Холостяк на свадьбе
Киноафиша Фильмы Холостяк на свадьбе
Le Discours

Холостяк на свадьбе, 2020

2020 / Франция
5.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Французская комедия об одном вечере из жизни браконенавистника
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Причины посмотреть Факты О фильме

Болезненное расставание с девушкой, которая не отвечает на сообщения, семейное торжество, во время которого будущий зять пристает с просьбой придумать какую-нибудь трогательную речь на свадьбе, и ворох утомительных разговоров. С таким набором обстоятельств 35-летний Адриан проводит этот вечер. 

Прошло 38 дней с тех пор, как девушка Адриана Соня прекратила их отношения без каких-либо объяснений. За несколько часов до ужина в честь грядущего брака сестры парень решает нарушить молчание, отправив бывшей сообщение с предложением попробовать всё сначала, но ответа нет. 

Пока за столом идет обсуждение преимуществ полов с подогревом, разум Адриана целиком захвачен проклятым мобильником, который всё так же сохраняет тревожную тишину. Единственное, что отвлекает его от мыслей о Соне, становится поводом для нового беспокойства – жених сестры просит его произнести тост. Едва не подавившись куском баранины, Адриан в первую очередь пытается придумать, как отвертеться от обязательства, но выбора, судя по всему, у него нет. 

С тоской подбирая слова для будущей речи, Адриан начинает воображать свое выступление в форматах, выходящих за рамки семейного застолья. Под влиянием личных неудач в голову ему лезут совсем безрадостные признания, но остановить лавину колкостей он уже не в силах. 

Разрушающие «четвертую стену» монологи перед камерой сплетаются с голосами родней за столом, воспоминаниями и проекциями безрадостного будущего в меланхоличной комедии о том, как трудно иногда пережить всего один вечер, если именно на нем тебя настигает рефлексия на тему собственных неудач. 

Фильм основан на одноименном графическом романе Фабрико Каро, вышедшем в 2018 году. 

Фабрико Каро считает, что юмор часто пересекается с тоской, когда разум защищает себя в попытке поиздеваться над тем, что невозможно победить. Писатель признается, что для него такой юмор давно стал инструментом выживания в глубоко трагичном мире. 

Картина была отобрана для показа в программе международного кинофестиваля в Каннах, но в связи с пандемией Covid-19 показ на экране состоялся во время кинофестиваля в Риме. 

«Во все тяжкие» – это любимое ТВ-шоу артиста Бенджамина Лаверна, исполнившего в «Тосте» главную роль. 

Фабрико Каро говорит, что все его книги в некотором роде составлены из кусков собственной биографии, но в реальные события вплетается изрядное количество вымысла.

Заядлого холостяка Адриана родственники просят подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Адриана охватывает паника. Он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем - не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем!

5.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 13 февраля 2022
Премьера в мире 1 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Лоран Тирар
Лоран Тирар
В ролях
Бенжамен Лаверн
Бенжамен Лаверн
Сара Жиродо
Сара Жиродо
Киан Кожанди
Киан Кожанди
Джулия Пьятон
Джулия Пьятон
Франсуа Морель
Франсуа Морель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Холостяк на свадьбе 3 постера
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Холостяк на свадьбе
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Адриан (Бенжамен Лаверн) совсем недавно расстался с девушкой, а если быть точнее, Соня (Сара Жиродо) поставила их отношения на паузу. Что бы это ни значило, у парня наступили нелегкие времена. Пройдя через все стадии (отрицание, принятие и депрессия), герой решает все-таки написать девушке, после чего судорожно проверяет телефон каждую минуту. Как назло, Адриан оказывается на семейном ужине, где он узнает, что ему придется говорить тост на свадьбе своей сестры. Выступать на публике мужчина не…
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Крикса 17 сентября 2021, 11:18
..ох уж эти французские комедии )))
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Бенжамен Лаверн: «Если вы заберетесь в мысли любого человека во время семейного ужина, то наверняка обнаружите там что-то очень странное» 16 сентября в кинотеатрах выходит комедия Лорана Тирана «Холостяк на свадьбе». Трогательная история о том, как мужчины не любят свадьбы и как переживают расставания. Главную роль в этом фильме исполнил номинант на премию «Сезар», французский артист и комик Бенжамен Лаверн. Мы поговорили с ним о том, каково ему было на съемках постоянно говорить с самим самой, как он относится к семейным застольям и зачем научился жонглировать.  
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13 сентября 2021 13:20
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