Холостяк на свадьбе, 2020

Болезненное расставание с девушкой, которая не отвечает на сообщения, семейное торжество, во время которого будущий зять пристает с просьбой придумать какую-нибудь трогательную речь на свадьбе, и ворох утомительных разговоров. С таким набором обстоятельств 35-летний Адриан проводит этот вечер.
Прошло 38 дней с тех пор, как девушка Адриана Соня прекратила их отношения без каких-либо объяснений. За несколько часов до ужина в честь грядущего брака сестры парень решает нарушить молчание, отправив бывшей сообщение с предложением попробовать всё сначала, но ответа нет.
Пока за столом идет обсуждение преимуществ полов с подогревом, разум Адриана целиком захвачен проклятым мобильником, который всё так же сохраняет тревожную тишину. Единственное, что отвлекает его от мыслей о Соне, становится поводом для нового беспокойства – жених сестры просит его произнести тост. Едва не подавившись куском баранины, Адриан в первую очередь пытается придумать, как отвертеться от обязательства, но выбора, судя по всему, у него нет.
С тоской подбирая слова для будущей речи, Адриан начинает воображать свое выступление в форматах, выходящих за рамки семейного застолья. Под влиянием личных неудач в голову ему лезут совсем безрадостные признания, но остановить лавину колкостей он уже не в силах.
Разрушающие «четвертую стену» монологи перед камерой сплетаются с голосами родней за столом, воспоминаниями и проекциями безрадостного будущего в меланхоличной комедии о том, как трудно иногда пережить всего один вечер, если именно на нем тебя настигает рефлексия на тему собственных неудач.
Фильм основан на одноименном графическом романе Фабрико Каро, вышедшем в 2018 году.
Фабрико Каро считает, что юмор часто пересекается с тоской, когда разум защищает себя в попытке поиздеваться над тем, что невозможно победить. Писатель признается, что для него такой юмор давно стал инструментом выживания в глубоко трагичном мире.
Картина была отобрана для показа в программе международного кинофестиваля в Каннах, но в связи с пандемией Covid-19 показ на экране состоялся во время кинофестиваля в Риме.
«Во все тяжкие» – это любимое ТВ-шоу артиста Бенджамина Лаверна, исполнившего в «Тосте» главную роль.
Фабрико Каро говорит, что все его книги в некотором роде составлены из кусков собственной биографии, но в реальные события вплетается изрядное количество вымысла.
Заядлого холостяка Адриана родственники просят подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Адриана охватывает паника. Он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем - не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем!