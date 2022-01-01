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Кристоф Барратье
Кристоф Барратье
Christophe Barratier
О персоне
Фильмография
Кристоф Барратье
Christophe Barratier
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Дата рождения
17 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Париж, Франция
Биография Кристоф Барратье
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Фильмография Кристоф Барратье
9 причин, чтобы жить
комедия, драма
2021, Франция / Италия
6.0
Аутсайдер
триллер, драма, биография
2016, Франция
6.0
Новая война пуговиц
приключения, семейный
2011, Франция
7.0
Париж! Париж!
драма
2008, Франция / Чехия / Германия
7.0
Хористы
мелодрама, драма, мюзикл
2004, Франция
6.0
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