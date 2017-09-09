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Безумные родители Безумные родители
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Mom and Dad

Безумные родители, 2017

2017 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В мирном городке всех родителей поразил неизвестный вирус. Подростки Джош и Карли Райан вынуждены спасать свою жизнь от внезапно взбесившихся мамочки и папочки…

  • Первая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто 9 сентября 2017 года в 23:59.
  • Николас Кейдж сказал, что это его любимый фильм из всех, в каких он снимался за последние 10 лет.
  • Кинорежиссер Джон Уотерс назвал ленту одной из десятки его фаворитов. По иронии судьбы, она называется так же, как фильм 1945 года, оказавший значительное влияние на его карьеру и эстетические предпочтения.
  • Сцена бега ученика и учителя была снята в средней школе св. Ксавьера в Луисвилле, Кентукки. Эпизод с тестированием снят там же, но в другом учебном заведении.
  • В картине три камео — актер Букем Вудбайн, ведущий медицинской телепередачи Мехмет Оз, сценарист и автор комиксов Грант Моррисон. Брайан Тейлор, режиссер этого проекта, адаптировал его работу «Счастливчик» для телевидения, и здесь есть намек на этот телесериал: Брент вспоминает юные годы — как он безрассудно катался на авто с дамочкой топлесс, сидящей на нем. То же проделывал Кристофер Мелони (точнее, его персонаж Ник Сакс) в сериале Happy.
  • Кейдж уже работал с Тейлором — это «Призрачный гонщик: Дух мести» (2011).

Со стороны семья Райан кажется идеальной — муж хорошо зарабатывает, красавица-жена, двое детей. Но проблемы есть в любой семье. Дочь-старшеклассница перестала общаться с матерью и таскает у неё деньги из кошелька. Младший брат постоянно задирает сестру, родители тоже с трудом находят общий язык. Внезапно по телевизору начинают передавать странный сигнал, и все услышавшие его родители нападают на собственных детей. Самое время для супругов Райан начать работать в команде и выяснить отношения всем семейством.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 19 января 2018
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Брайан Тейлор
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Рэйчел Мелвин
Саманта Лемоул
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Безумные родители 3 постера
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Безумные родители
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Наша рецензия
Семью Райанов можно было бы назвать идеальной. Муж заботится об обеспечении детей и всегда на работе, красавица-жена следит за собой и за стабильностью в доме, а двое детей старательно учатся. На самом же деле муж спит на работе, а между делом развлекается, просматривая видеоролики эротического содержания, а его супруга всеми силами старается удержать красоту. Их психическое состояние совершенно нестабильно, они еле справляются с эмоциями, чтобы не нахамить прислуге и соседям, между собой они…
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