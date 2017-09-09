Безумные родители, 2017

В мирном городке всех родителей поразил неизвестный вирус. Подростки Джош и Карли Райан вынуждены спасать свою жизнь от внезапно взбесившихся мамочки и папочки…
Со стороны семья Райан кажется идеальной — муж хорошо зарабатывает, красавица-жена, двое детей. Но проблемы есть в любой семье. Дочь-старшеклассница перестала общаться с матерью и таскает у неё деньги из кошелька. Младший брат постоянно задирает сестру, родители тоже с трудом находят общий язык. Внезапно по телевизору начинают передавать странный сигнал, и все услышавшие его родители нападают на собственных детей. Самое время для супругов Райан начать работать в команде и выяснить отношения всем семейством.